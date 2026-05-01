Eine ehemaliger Top-Pick dürfte nach der bevorstehenden Saison zum Nulltarif zu haben sein. Die Indianaplis Colts verzichten auf die Fifth-Year-Option bei Anthony Richardson.

Die Entscheidung der Colts ist keine wirkliche Überraschung. Das Team hatte Richardson 2023 in der ersten Runde des Drafts an vierter Position gedraftet, obwohl der heute 23-Jährige zu diesem Zeitpunkt über nur geringe College-Erfahrung verfügte.

Die Indianapolis Colts verzichten offenbar auf die Option für ein fünftes Vertragsjahr im Arbeitspapier von Quarterback Anthony Richardson . Das berichtet das Portal "Fox59.com". Richardson dürfte damit nach der bevorstehenden Saison Free Agent werden.

NFL: Richardson immer wieder verletzt

Die Hoffnung, dass sich der Spielmacher aufgrund seiner physischen Attribute zu seinem Superstar in der NFL entwickeln lässt, erfüllten sich aber nicht. In drei Jahren kam Richardson auf 17 Einsätze, wobei er 15-mal startete.

Bei einer unterdurchschnittlichen Passquote von 50,6 Prozent kam Richardson auf 2400 Passing Yards, erwarf elf Touchdowns und leistete sich 13 Interceptions. Zudem steuerte er als Läufer 634 Rushing Yards und zehn Touchdowns bei, denen zwölf Fumbles gegenüberstanden.

Dass der 1,93-m-Hüne sein Potenzial bislang nicht vollständig ausgeschöpft hat, hatte allerdings auch mit seinem äußerst körperlichen Spielstil zu tun, durch den er sich immer wieder verletzte. So verpasste Richardson große Teile seiner Rookie-Saison mit einer Schulterverletzung.

In Indianapolis haben ihm mittlerweile andere Spieler den Rang abgelaufen. Nachdem Neuzugang Daniel Jones über weite Strecken imponieren konnte, riss er sich in Woche 14 die Achillessehne.

Für den Saisonendspurt holten die Colts daraufhin Los-Angeles-Chargers-Legende Philip Rivers aus dem Ruhestand, der bis zum Ende der Spielzeit als Quarterback übernahm, die Playoffs allerdings nicht sichern konnte.