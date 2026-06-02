NFL Myles Garrett: "Seele verkauft!" Fans wütend auf Browns Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Das ist eine dicke Überraschung: Myles Garrett wird wohl die Cleveland Browns verlassen und zu den Los Angeles Rams wechseln. Das lässt sich LA einiges kosten.

Der Deal sorgt für ein Beben in der NFL! Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, steht ein Mega-Trade vor dem Abschluss. Demnach finalisieren die Cleveland Browns einen Tausch, der Superstar Myles Garrett zu den Los Angeles Rams schicken wird. Philadelphia Eagles: Trade fix! A.J. Brown zieht es zu den New England Patriots Im Gegenzug sollen die Browns voraussichtlich den Pro-Bowl-Edge Jared Verse, einen Erstrunden-Pick von 2027, einen Zweitrunden-Pick 2028 und einen Drittrunden-Pick 2029 erhalten.

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Myles Garrett: Vertrag erst 2025 verlängert "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts endgültig entschieden. Wir befinden uns in Gesprächen über einen möglichen Deal, der ihn einschließt. Ich werde deutlich mehr dazu sagen können, wenn alles abgeschlossen ist – falls es überhaupt dazu kommt. Dann werde ich auch die Details erläutern", sagte Browns-GM Andrew Berry bei einem Charity-Event, als die News zu Garrett aufploppte. "Aktuell befinden wir uns in Verhandlungen. Wir hoffen, innerhalb der nächsten Stunden eine Einigung zu erzielen. Aber im Moment ist noch nichts final", sagte er. Garrett, der aktuelle "Defensive Player of the Year" forderte bereits 2025 einen Trade. Er konnte sich dann im März 2025 aber mit den Browns doch noch auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 160 Millionen einigen.

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Los Angeles Rams im "Win-now-Modus" Doch der sportliche Erfolg blieb aus: In sieben seiner neun Saisons verpasste er die Playoffs. Die vergangene Spielzeit beendeten die Browns mit einer enttäuschenden 5-12-Bilanz. Garrett war im NFL-Draft 2017 von den Browns als erster Spieler ausgewählt worden, 2023 und 2025 wurde er jeweils als bester Defensivspieler der Liga ausgezeichnet. Er hat 412 Tackles erzielt, dazu kommen 125,5 Quarterback-Sacks, 23 erzwungene Fumbles und sechs eroberte Fumbles, von denen einer zu einem Touchdown führte. In der vergangenen Saison erzielte Garrett einen NFL-Rekord von 23 Sacks und ligaweit die meisten Tackles für Raumverlust (33). Siebenmal stand der 30-Jährige im Pro Bowl. Bei den Rams findet er ein Team vor, das in der zurückliegenden Spielzeit erst im Championship Game am späteren Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks scheiterte. LA ist aber auch 2026 im "Win-now-Modus". Die Rams träumen vom Titel im eigenen Stadion. Der Super Bowl 2027 findet im SoFi Stadium in Inglewood statt, der Heimspielstätte der Rams.

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