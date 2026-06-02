MIAMI GARDENS, FL - SEPTEMBER 29: New York Jets wide receiver Garrett Wilson (5) takes a moment during injury stoppage time during the game between the New York Jets and the Miami Dolphins on Monday, September 29, 2025 at Hard Rock Stadium in Miami, FL (Photo by Peter Joneleit Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA SEP 29 Jets at Dolphins EDITORIAL USE ONLY Icon250929057 Bild: Icon Sportswire

Erstmals seit 27 Jahren stehen die New York Knicks in den NBA Finals. Star-Receiver Garrett Wilson von den New York Jets wäre gerne live vor Ort, gäbe es da nicht dieses eine Problem.

Die New York Knicks sind zurück in den NBA Finals. Erstmals in diesem Jahrtausend - genauer gesagt seit der Saison 1998/99 - stehen die Knicks in der Finalserie um die Meisterschaft in der besten Basketballliga der Welt. Dort trifft das Team in maximal sieben Spielen auf die San Antonio Spurs. Ganz New York blickt mit Spannung auf die anstehenden Partien, vor allem die Heimspiele im legendären Madison Square Garden rufen riesiges Interesse hervor. Entsprechend horrend sind die Ticketpreise. Mindestens 3.500 Dollar müssen Interessenten hinlegen, um vor Ort dabei zu sein. Donald Trump schießt gegen Kritiker von Jaxson Dart und nennt sie "Verlierer" Beträge, die für Normalverdiener kaum erschwinglich sind. Doch auch Besserverdiener überlegen sich zweimal, ob sie diesen Preis bezahlen wollen. Ein prominentes Beispiel ist NFL-Receiver Garrett Wilson von den New York Jets.

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