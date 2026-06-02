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NFL: Myles Garrett mit emotionaler Abschiedsbotschaft an Cleveland Browns
Veröffentlicht:von ran.de
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Myles Garrett: "Seele verkauft!" Fans wütend auf Browns
Videoclip • 01:19 Min
Nach neun Jahren bei den Cleveland Browns wechselt Myles Garrett per Trade zu den Los Angeles Rams. Vorher meldet er sich mit bewegenden Worten bei den Fans.
Nach dem überraschenden Trade zu den Los Angeles Rams hat sich Myles Garrett mit einem langen Statement in den sozialen Medien offiziell von Cleveland verabschiedet.
Die Browns hatten Garrett im NFL Draft 2017 als First Overall Pick ausgewählt. Seitdem entwickelte er sich zur prägenden Figur der Franchise: Fünf Mal wurde er in das All-Pro-Team berufen, zweimal wurde er als bester Defensivspieler der Liga ausgezeichnet und stellte zudem den NFL-Sack-Rekord auf.
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Garrett emotional: "Wünschte, ich hätte mehr tun können"
Den ersehnten Super-Bowl-Titel konnte Garrett den Browns allerdings nicht bringen - eine Tatsache, die ihn bis heute beschäftigt. In seiner Abschiedsbotschaft schrieb er: "Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können."
"Neun Jahre. Es ist schwer, in Worte zu fassen, was das wirklich bedeutet, wenn so viel deines Lebens an einem Ort, rund um ein Team und mit einer Gemeinschaft im Rücken geprägt wurde", eröffnete der 30-Jährige sein Statement.
Er betonte, wie sehr ihn die Stadt und die Fans geprägt hätten: "Cleveland hat mich härter gemacht. Ihr habt mich herausgefordert. Ihr habt mir gezeigt, was Durchhaltevermögen, Loyalität und Auftauchen auch in schwierigen Zeiten wirklich bedeuten."
Im Gegenzug für Garrett erhalten die Cleveland Browns von den Rams Edge-Rusher Jared Verse sowie einen Erstrunden-Pick 2027, einen Zweitrunden-Pick 2028 und einen Drittrunden-Pick 2029. Damit gilt der Deal als eines der bedeutendsten Trades der jüngsten NFL-Geschichte.
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