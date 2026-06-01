NFL - Philadelphia Eagles: Trade fix! A.J. Brown zieht es zu den New England Patriots

Wochenlang wurde spekuliert, jetzt ist der Deal fix: A.J. Brown verlässt die Philadelphia Eagles und geht zu den New England Patriots.

Der Deal hat sich lange abgezeichnet, jetzt ist er offiziell: A.J. Brown verlässt die Philadelphia Eagles und schließt sich den New England Patriots an. Das bestätigten die Eagles am Montag.

Demnach bekommen die Eagles für den Pro-Bowl-Receiver von den Patriots einen Erstrundenpick für 2028 und einen Fünftrundenpick für 2027.

Die Patriots übernehmen die verbleibenden vier Jahre des Brown-Vertrags. Der Top-Receiver wird in Foxboro zur neuen Nummer eins von Quarterback Drake Maye .

Netter Nebeneffekt: Durch den Wechsel kommt es zur Wiedervereinigung mit seinem früheren Trainer Mike Vrabel, unter dem Brown bereits bei den Tennessee Titans gespielt hatte.