NFL - Mega-Trade steht bevor: Myles Garrett zu den Los Angeles Rams

NFL Myles Garrett: "Seele verkauft!" Fans wütend auf Browns Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Das ist eine dicke Überraschung: Myles Garrett wird wohl die Cleveland Browns verlassen und zu den Los Angeles Rams wechseln. Das lässt sich LA einiges kosten.

Der Deal sorgt für ein Beben in der NFL! Wie die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, steht ein Mega-Trade vor dem Abschluss. Demnach finalisieren die Cleveland Browns einen Tausch, der Superstar Myles Garrett zu den Los Angeles Rams schicken wird. Im Gegenzug sollen die Browns voraussichtlich den Pro-Bowl-Edge Jared Verse, einen Erstrunden-Pick von 2027, einen Zweitrunden-Pick 2028 und einen Drittrunden-Pick 2029 erhalten.

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Myles Garrett: Vertrag erst 2025 verlängert "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts endgültig entschieden. Wir befinden uns in Gesprächen über einen möglichen Deal, der ihn einschließt. Ich werde deutlich mehr dazu sagen können, wenn alles abgeschlossen ist – falls es überhaupt dazu kommt. Dann werde ich auch die Details erläutern", sagte Browns-GM Andrew Berry bei einem Charity-Event, als die News zu Garrett aufploppte. "Aktuell befinden wir uns in Verhandlungen. Wir hoffen, innerhalb der nächsten Stunden eine Einigung zu erzielen. Aber im Moment ist noch nichts final", sagte er.