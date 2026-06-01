NFL: Russell Wilson findet neuen Job - das macht der Quarterback jetzt

Der frühere Super-Bowl-Champion Russell Wilson startet nun wohl eine neue Karriere als TV-Analyst für den Sender "CBS Sports".

Der langjährige Star-Quarterback Russell Wilson steht wohl vor einem Karriereschritt vom aktiven NFL-Star zum TV-Analysten.

Wie Adam Schefter berichtet, soll der 37-Jährige kurz davor stehen, sich mit TV-Sender "CBS Sports" auf einen Vertrag als Experte zu einigen.

Der zehnmalige Pro Bowler dürfte dann zusammen mit anderen Größen wie James Brown, Nate Burleson und Bill Cowher für die Analyse der NFL-Spiele zuständig sein.