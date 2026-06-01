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NFL: Russell Wilson findet neuen Job - das macht der Quarterback jetzt

Veröffentlicht:

von ran.de

NFL

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Videoclip • 01:00 Min

Der frühere Super-Bowl-Champion Russell Wilson startet nun wohl eine neue Karriere als TV-Analyst für den Sender "CBS Sports".

Der langjährige Star-Quarterback Russell Wilson steht wohl vor einem Karriereschritt vom aktiven NFL-Star zum TV-Analysten.

Wie Adam Schefter berichtet, soll der 37-Jährige kurz davor stehen, sich mit TV-Sender "CBS Sports" auf einen Vertrag als Experte zu einigen.

Der zehnmalige Pro Bowler dürfte dann zusammen mit anderen Größen wie James Brown, Nate Burleson und Bill Cowher für die Analyse der NFL-Spiele zuständig sein.

Russell Wilson: Karriereende für TV-Job oder nur eine Pause?

Unklar ist derweil, ob dieser Job als Analyst für "CBS Sports" für Wilson gleichzeitig dann auch das Karriereende bedeutet oder es sich nur um eine Pause handelt. In der Saison 2025 spielte er für die New York Giants, davor für die Pittsburgh Steelers, Denver Broncos und Seattle Seahawks.

Seinen größten Erfolg feierte der einstige Drittrunden-Pick Wilson bislang mit dem Super-Bowl-Sieg im Jahr 2013 mit den Seahawks.

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