NFL-Stadien bei der WM 2026: Lohnt sich der Aufwand wirklich? Jerry Jones begeistert

NFL NFL: Cover geleakt?! So geil soll Madden 27 aussehen Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Elf NFL-Stadien werden bei der Fußball-WM 2026 zu WM-Arenen. Für die Teams bedeutet das Prestige und globale Aufmerksamkeit – aber auch massive Einschränkungen, hohe Anforderungen und offene finanzielle Fragen.

Die Fußball-WM 2026 wird für mehrere NFL-Teams zu einer logistischen Herausforderung. Stadien müssen umgebaut, Spielflächen an die FIFA-Vorgaben angepasst und teilweise sogar für andere Veranstaltungen blockiert werden. DFB-Team: Deniz Undav erhöht den Druck auf Julian Nagelsmann - ein Kommentar

Vikings: Erstes Ausrufezeichen im Quarterback-Duell zwischen Kyler Murray und J.J. McCarthy Dazu gehört auch, dass die Arenen während des Turniers nicht unter ihren gewohnten NFL- oder Sponsorennamen auftreten dürfen. Die Frage entsteht, ob der Nutzen den Aufwand wirklich rechtfertigt. Denn die betroffenen Teams müssen für die FIFA zahlreiche Bedingungen erfüllen. Von der Infrastruktur über die Rasenqualität bis hin zur Vermarktung rund um die Spieltage.

Nächste Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 16:30 • American Football AFLE live: 3. Spieltag: Vienna Vikings - Rhein Fire Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 16:30 • American Football AFLE live: 3. Spieltag: Vienna Vikings - Rhein Fire Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Cowboys-Besitzer kann wegen WM "nicht schlafen" Ein NFL-Funktionär eines Teams, das keine WM-Spiele ausrichtet, sagte laut "Boston Globe": "Ich weiß, dass mehr als nur ein paar Teams nicht enttäuscht waren, den Zuschlag nicht bekommen zu haben." Das lässt erahnen, wie groß der organisatorische Aufwand für die Gastgeber ist. Gleichzeitig dürfte bei dieser Einschätzung auch eine Portion Enttäuschung mitschwingen. Denn jene Teams, deren Stadien ausgewählt wurden, präsentieren die WM-Spiele öffentlich als große Chance. Gronkowski-Freundin: Warum sie nicht mit zu Tom Brady nach Hause geht Besonders offensiv äußerten sich die Dallas Cowboys. Besitzer und General Manager Jerry Jones sieht die WM-Spiele im AT&T Stadium als einmalige Möglichkeit, die eigene Marke auf einer globalen Bühne zu präsentieren. Jones sagte demnach: "Ich kann nicht schlafen." Die WM sei für die Cowboys eine Chance, sich mit der weltweiten Liebe zum Fußball zu verbinden und zugleich das eigene Stadion dauerhaft mit diesem Großereignis zu verknüpfen.

Jerry Jones muss sogar eigene Suite räumen Auch Cowboys-Executive Stephen Jones machte deutlich, dass der Klub trotz der Einschränkungen hinter dem Projekt steht: "Wir werden den ganzen Sommer geschlossen sein. Aber es ist es wert." Für ihn gehe es dabei um die Marke und darum, Teil von etwas Besonderem zu sein. Wie weit die Anpassungen gehen, zeigt ein Detail aus Dallas: Die Familie Jones muss für die WM-Spiele offenbar sogar ihre eigene Suite im Stadion abgeben. Jerry Jones sagte dazu: "Ich glaube, ich muss woanders hingehen, aber das war Teil davon." Man habe viele Dinge getan, um die WM-Spiele möglich zu machen.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL-Stadien: FIFA kassiert den Großteil der Erlöse Insgesamt werden elf NFL-Stadien bei der WM 2026 genutzt. Dazu gehören die Spielstätten der Cowboys, Patriots, Falcons, Texans, Chargers und Rams, Giants und Jets, Chiefs, Seahawks, 49ers, Dolphins sowie Eagles. Für die Teams bedeutet das internationale Sichtbarkeit, neue Kontakte und einen enormen Imagegewinn. Gleichzeitig müssen sie während der WM-Phase auf andere lukrative Veranstaltungen verzichten. Etwa große Konzerte oder sonstige Events, die normalerweise Einnahmen im Sommer bringen könnten. Donald Trump schießt gegen Kritiker von Jaxson Dart: "Sind alle Verlierer" Ein zentraler Punkt bleibt die finanzielle Seite. Berichten zufolge wird durch die WM insgesamt ein Umsatz von rund elf Milliarden US-Dollar erwartet. Die FIFA zahlt demnach Miete für die Stadien, behält aber die Erlöse aus Sponsoring, Tickets, Suiten, Merchandising, Catering und Parkplätzen. Wie viel die NFL-Teams am Ende genau für die Ausrichtung erhalten, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Die Vertragsbedingungen werden laut Bericht unter Verschluss gehalten.