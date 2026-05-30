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NFL - Minnesota Vikings: Nolan Teasley wird wohl neuer General Manager
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:59 Min
Die Minnesota Vikings sind bei der Suche nach einem neuen General Manager wohl fündig geworden.
Bei den Minnesota Vikings wird wohl demnächst die Verpflichtung eines neuen General Managers bekanntgegeben.
Wie Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, sollen sich die Vikings mit Nolan Teasley auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.
Demnach tritt der bisherige Assistent-GM der Seattle Seahawks nach 14 Jahren in der Franchise ab, um bei den Vikings in die erste Reihe als General Manager zu treten.
Teasley begann Karriere in Seattle einst als Scouting-Praktikant
Der frühere Runningback an der Central Washington University begann seine Karriere in Seattle einst als Scouting-Praktikant, arbeitete sich über die Jahre hoch bis zum Assistent-GM.
Zwischenzeitlich bekleidete er zudem die Positionen des Direktors der Profi-Personalabteilung so wie des stellvertretenden Direktors. Außerdem war er auch drei Jahre lang Scout.
Bei den Vikings wird Teasley auf Kwesi Adofo-Mensah folgen, von dem sich die Franchise im Januar 2026 trennte. Nach dessen Aus hat zuletzt Rob Brzezinski, Executive Vice President of Football Operations, interimistisch die Rolle des General Managers ausgefüllt.
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