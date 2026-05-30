NFL: Stafford denkt nicht an Karriereende - "Ich liebe das Spiel"

Die Minnesota Vikings sind bei der Suche nach einem neuen General Manager wohl fündig geworden.

Bei den Minnesota Vikings wird wohl demnächst die Verpflichtung eines neuen General Managers bekanntgegeben.

Wie Tom Pelissero vom "NFL Network" berichtet, sollen sich die Vikings mit Nolan Teasley auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Demnach tritt der bisherige Assistent-GM der Seattle Seahawks nach 14 Jahren in der Franchise ab, um bei den Vikings in die erste Reihe als General Manager zu treten.