Die Baltimore Ravens statten Wide Receiver Zay Flowers mit einem neuen Vertrag aus. Damit stößt der Passempfänger finanziell fast in das oberste Regal auf seiner Position vor.

Die Baltimore Ravens haben Wide Receiver Zay Flowers einen ordentlichen Zahltag beschert. Wie "ESPN" von Flowers' Berateragentur bestätigt bekam, einigten sich der 25-Jährige und die Ravens auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von 140 Millionen Dollar. Davon sind 108 Millionen Dollar garantiert.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt in Höhe von 35 Millionen Dollar zieht Flowers mit Star-Receiver Justin Jefferson von den Minnesota Vikings gleich, der seinen aktuellen Kontrakt aber bereits vor über zwei Jahren unterzeichnet hatte.

Nur drei Receiver verfügen über lukrativere Verträge. Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks unterschrieb nach seinem Super-Bowl-Sieg und der Auszeichnung als Offensive Player of the Year eine Vertragsverlängerung über 42,15 Millionen Dollar jährlich. Dahinter folgen Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals (40,25 Millionen Dollar) sowie Drake London von den Atlanta Falcons (35,25 Millionen Dollar).