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NFL: Baltimore Ravens verlängern Vertrag mit Zay Flowers langfristig - Star-Receiver kassiert Mega-Gehalt
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Baltimore Ravens statten Wide Receiver Zay Flowers mit einem neuen Vertrag aus. Damit stößt der Passempfänger finanziell fast in das oberste Regal auf seiner Position vor.
Die Baltimore Ravens haben Wide Receiver Zay Flowers einen ordentlichen Zahltag beschert. Wie "ESPN" von Flowers' Berateragentur bestätigt bekam, einigten sich der 25-Jährige und die Ravens auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von 140 Millionen Dollar. Davon sind 108 Millionen Dollar garantiert.
Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt in Höhe von 35 Millionen Dollar zieht Flowers mit Star-Receiver Justin Jefferson von den Minnesota Vikings gleich, der seinen aktuellen Kontrakt aber bereits vor über zwei Jahren unterzeichnet hatte.
Nur drei Receiver verfügen über lukrativere Verträge. Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks unterschrieb nach seinem Super-Bowl-Sieg und der Auszeichnung als Offensive Player of the Year eine Vertragsverlängerung über 42,15 Millionen Dollar jährlich. Dahinter folgen Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals (40,25 Millionen Dollar) sowie Drake London von den Atlanta Falcons (35,25 Millionen Dollar).
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Flowers stellte 2025 mehrere Bestwerte auf
Flowers kommt aus der stärksten Saison seiner bisherigen NFL-Karriere. Sowohl seine 86 Catches als auch seine 1.211 Receiving Yards waren persönliche Bestwerte, außerdem gelangen ihm fünf Touchdowns. Der Erstrundenpick von 2023 war in der Vorsaison für 36,9 Prozent aller Receiving Yards der Ravens verantwortlich, nur Smith-Njigba hatte ligaweit mit 44,1 Prozent einen höheren Anteil.
Zuletzt war Flowers zweimal in Folge in den Pro Bowl gewählt worden. Er ist überhaupt der erste Receiver der Ravens-Geschichte, der es in das All-Star Game der NFL geschafft hat.
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