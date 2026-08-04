NFL NFL - Aaron Rodgers: "Hatte die Tür zu 99 Prozent geschlossen" Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Die beste Football-Liga der Welt steuert in Richtung neue Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Bei den NFL-Teams wird bereits fleißig für die neue Spielzeit trainiert - ganz nebenbei dreht sich auch das Personalkarussell. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte.

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+++ Update, 04. August, 22:06 Uhr: Darnell Wright unterschreibt historischen Tackle-Vertrag +++ Der nächste NFL-Star darf sich über einen historischen Zahltag freuen: Wie "ESPN" und das "NFL Network" berichten, einigten sich die Chicago Bears und Right Tackle Darnell Wright auf eine Vertragsverlängerung um vier Jahre. Diese umfasst ein Gesamtvolumen von 116 Millionen Dollar, wobei Wright garantiert 93 Millionen Dollar erhalten wird. Damit sicherte sich der 24-Jährige den größten Deal, den jemals ein Right Tackle in der NFL erhalten hat. Seine Garantiesumme ist sogar die höchste für einen Offensive Lineman in der Geschichte. Wright war 2023 an zehnter Stelle im Draft von den Bears gepickt worden und soll auch künftig Quarterback Caleb Williams beschützen.

+++ Update, 03. August, 06:15 Uhr: Clowney zurück bei den Houston Texans +++ Rückkehr zu den Wurzeln: Jadeveon Clowney spielt in der neuen Saison wieder für die Houston Texans. Das hat der Pass Rusher selbst bestätigt. Zuvor hatten die NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo über den Deal berichtet. 2014 war Clowney als Nummer-eins-Pick des NFL Drafts von den Texans ausgewählt worden. Die ersten fünf NFL-Jahre spielte der heute 33-Jährige in Houston und wurde dreimal in den Pro Bowl berufen. Danach ging er zu den Seattle Seahawks, Tennessee Titans, Cleveland Browns, Baltimore Ravens, Carolina Panthers und den Dallas Cowboys. Für die Cowboys kam Clowney in der Saison 2025 auf 8,5 Sacks in 13 Spielen. Beim "Houston Chronicle" erklärte er, seit seiner ersten Zeit in Houston bis 2018 als Spieler und Persönlichkeit gereift zu sein. "Ich habe mich weiterentwickelt und das Spiel inzwischen viel besser verstanden als damals", sagte Clowney. "Ich glaube, dass ich den jüngeren Spielern helfen kann. Ich habe gelernt, wie man eine Führungsrolle übernimmt und was es braucht, um den Super Bowl zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass ich dieser Mannschaft weiterhelfen kann." Er habe diverse Angebote gehabt, betonte er. "Es war eine wirklich einfache Entscheidung. Dabei ging es nicht ums Geld", sagte Clowney, der in Houston lebt.

+++ Update, 02. August, 13:15 Uhr: Kehrt Taysom Hill zu seinem Ex-Coach zurück? +++ Spielt Taysom Hill 2026 wieder an der Seite eines ehemaligen Trainers? Broncos-Head-Coach Sean Payton hat gegenüber "NFL Media" erklärt, dass Denver eine Verpflichtung des Free Agents prüfen werde. Dieser hatte 2017 unter Payton bei den New Orleans Saints sein NFL-Debüt gegeben und kam während der gemeinsamen Zeit als Tight End, Quarterback, Kick-Returner und in diversen anderen Offensivrollen zum Einsatz. Als Payton 2021 die Saints verließ, blieb Hill dem Team treu. In der vergangenen Woche erklärte er allerdings, dass eine "Rückkehr nach New Orleans in diesem Jahr nicht in Frage kommt". Im Hinblick auf die gemeinsame Vergangenheit galten die Broncos bereits als mögliche nächste Station für den 35-Jährigen.

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+++ Update, 02. August, 11:35 Uhr: Falcons binden Starter kostspielig an sich +++ Üppige Vertragsverlängerung bei den Atlanta Falcons: Die Franchise hat ihren Starting Left Guard Matthew Bergeron mit einem neuen Vierjahresvertrag über 96 Millionen US-Dollar ausgestattet, das gab das Team offiziell bekannt. Laut "ESPN" und "NFL Network" sind 60 Millionen davon garantiert. Bergeron wäre am Ende der Saison zum Free Agent geworden. "Matthew ist genau die Art von Spieler, um den herum man ein Team aufbaut", ließ sich Falcons-GM Ian Cunningham zitieren. Und weiter: "Er etabliert sich als einer der besten jungen Guards in der NFL, und seine Zähigkeit, Beständigkeit und Führungsqualitäten haben ihn zu einem Eckpfeiler unserer Offensive Line und der Kultur gemacht, die wir in Atlanta aufbauen." Bergeron wurde 2023 in der zweiten Runde gedraftet. Der gebürtige Kanadier verpasste seither nur zwei Spiele und stand in 49 Partien als Starter auf dem Feld.

+++ Update, 02. August, 09:25 Uhr: Lions schnappen sich Ex-All-Pro +++ Neuzugang für die Detroit Lions. Die Franchise aus der NFC North verpflichtet den früheren All-Pro-Linebacker Devin White und stattet ihn mit einem Einjahresvertrag aus, das gab das Team offiziell bekannt. White soll dabei die Defense der Lions verstärken, nachdem Rookie-Linebacker Jimmy Rolder am Freitag das Training vorzeitig verlassen musste, um sich wegen einer Verletzung am Bein untersuchen zu lassen. In der vergangenen Saison stand der 28-Jährige für die Las Vegas Rainders in allen 17 Spielen der Regular Season als Starter auf dem Feld, zuletzt war dies 2022 in Diensten der Tampa Bay Buccaneers der Fall. Seine Leistungen schwankten in der zurückliegenden Spielzeit aber durchaus. Zwar gelang ihm ein Karrierebestwert von 174 Tackles, allerdings offenbarte er auch Schwächen, zum Beispiel im Bereich Deckung. White gewann 2020 mit den Bucs den Super Bowl

+++ Update, 31. Juli, 06:16 Uhr: 49ers holen ehemaligen Star-Receiver zurück +++ Überraschung bei den San Francisco 49ers! Ein bekannter Name kehrt zurück: Deebo Samuel wird in der kommenden Saison laut Insider Ian Rapoport wieder in Santa Clara auflaufen. Demnach sei die Franchise unsicher, was der Status von Ricky Pearsall sei, dessen Knieverletzung immer wieder Probleme macht. Samuel wurde ursprünglich 2019 von den 49ers in der zweiten Runde gedraftet, 2025 dann zu den Washington Commanders getradet. Nun kehrt er für ein Jahr und sieben Millionen Dollar zurück.

+++ Update, 29. Juli, 06:26 Uhr: Gonzalez hält sich bei Vertrag bedeckt +++ Vor einigen Tagen äußerte sich Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots, zu den Vertragsverhandlungen mit Christian Gonzalez und verriet, dass es ihn zum bestbezahlten Cornerback der NFL machen würde. Nun äußerte sich der Spieler selbst zu den Gesprächen. "Ich verhandle nicht durch die Medien", sagte der als still geltende Top-Star. "Ich hoffe, dass wir bald etwas verkünden können." Gonzalez gilt als einer der besten Cornerbacks der Liga. Er geht in sein vorletztes Vertragsjahr.

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