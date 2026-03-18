NFL - Novum in der Liga! Miami Dolphins vor bedenklicher Cap-Situation nach dem Waddle-Trade

NFL: Korb für Tom Brady? Seine Flamme trifft sich mit Bengals-Star

Die Miami Dolphins haben ihr ganzes personelles Tafelsilber entweder entlassen oder weggetradet. Das sorgt für eine kuriose wie bedenkliche Situation im diesjährigen Cap Space.

Die Miami Dolphins stehen vor historischen Gehaltsbelastungen. Für die NFL-Saison 2026 summieren sich die sogenannten Dead-Cap-Hits des Teams auf mehr als 175 Millionen US-Dollar.

Das ist ein Rekordwert in der Liga.

Ausgelöst wurde der Anstieg durch den Trade von Wide Receiver Jaylen Waddle zu den Denver Broncos am Dienstag.

Der Abgang von Waddle bringt den Dolphins zusätzlich rund 26 Millionen Dollar an Dead Money für 2026 ein. Im Gegenzug erhielten sie von Denver einen First-Round-Pick, einen Third-Round-Pick und einen Fourth-Round-Pick für den diesjährigen Draft. Damit verfügt Miami nun über elf Auswahlrechte, darunter zwei First-Rounder.