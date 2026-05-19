NFL - Nur nicht am Dienstag: Besonderer Spielplan für die Seattle Seahawks

Die Seattle Seahawks haben in der kommenden Saison einen ganz besonderen Spielplan: Ein Ausdruck der Entwicklung in der NFL.

Mehr und mehr verlegt die NFL ihre Spiele von Sonntag hin zu anderen Wochentagen, an denen TV-Sender und Streaming-Plattformen mehr Geld dafür bezahlen. In der kommenden Saison verköpert kein Team diesen Trend besser als die Seattle Seahawks.

Die Franchise spielt in der nächsten Spielzeit an jedem Wochentag – außer dienstags. Der so besondere Spielplan startet dabei bereits mit dem ersten Spiel außergewöhnlich.

Als aktueller Super-Bowl-Sieger eröffnen die Seahawks die neue Saison. Und anstatt – wie zuvor üblich – an einem Donnerstagabend zu spielen, startet die neue Spielzeit am Mittwoch, den 9. September. Gegner im Lumen Field in Seattle sind dann übrigens die New England Patriots, es kommt also zu einem Super-Bowl-Rematch.

Der restliche Spielplan des Teams umfasst zehn Spiele an Sonntagen, ein Spiel am Donnerstagabend, zwei Spiele am Montagabend, ein Spiel am Samstag in Woche 15 sowie ein Spiel an Weihnachten, das in diesem Jahr auf einen Freitag fällt.