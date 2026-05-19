NFL - Pittsburgh Steelers: Teamkollege reagiert "geschockt" auf Rodgers-Rückkehr

Aaron Rodgers sorgt nach seiner Rückkehr zu den Steelers für Verwunderung. Dass er so früh zum Trainingsstart seines Teams erscheint, hat wohl nicht jeder erwartet.

Nur wenige Tage nachdem er einen weiteren Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben hatte, war Aaron Rodgers auch schon wieder auf dem Trainingsgelände der Franchise unterwegs.

Inside Linebacker Payton Wilson begegnete dem 42-Jährigen am Montag bereits um kurz nach 7 Uhr. "Ich kam gerade rein, und er kam raus, und es war schön, ihn zu sehen", sagte Wilson. Er räumte aber auch ein, überrascht gewesen zu sein: "Ich war definitiv ein wenig geschockt."

Denn anders als im vergangenen Jahr, als er erst kurz vor dem verpflichtenden Minicamp bei seinem damals neuen Team in Pittsburgh eingetroffen war, gehörte Rodgers in diesem Jahr zu den Ersten, die am ersten Tag der freiwilligen OTA-Trainingseinheiten der Steelers eintrafen.