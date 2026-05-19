NFL
NFL - Pittsburgh Steelers: Teamkollege reagiert "geschockt" auf Rodgers-Rückkehr
Veröffentlicht:
NFL
NFL: Aaron Rodgers bleibt - sind die Steelers ein Titel-Kandidat?
Videoclip • 09:00 Min
Aaron Rodgers sorgt nach seiner Rückkehr zu den Steelers für Verwunderung. Dass er so früh zum Trainingsstart seines Teams erscheint, hat wohl nicht jeder erwartet.
Nur wenige Tage nachdem er einen weiteren Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben hatte, war Aaron Rodgers auch schon wieder auf dem Trainingsgelände der Franchise unterwegs.
Inside Linebacker Payton Wilson begegnete dem 42-Jährigen am Montag bereits um kurz nach 7 Uhr. "Ich kam gerade rein, und er kam raus, und es war schön, ihn zu sehen", sagte Wilson. Er räumte aber auch ein, überrascht gewesen zu sein: "Ich war definitiv ein wenig geschockt."
Denn anders als im vergangenen Jahr, als er erst kurz vor dem verpflichtenden Minicamp bei seinem damals neuen Team in Pittsburgh eingetroffen war, gehörte Rodgers in diesem Jahr zu den Ersten, die am ersten Tag der freiwilligen OTA-Trainingseinheiten der Steelers eintrafen.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:50 Uhr • Tennis
Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream
505 MinBald verfügbar
Heute, 11:50 Uhr • Tennis
Tennis: Hamburger Rothenbaum im Livestream
505 Min
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 Min
Steelers-Kicker über Rückkehr von Rodgers: "Nur positiv"
Wie "ESPN" berichtet, habe der Quarterback am frühen Morgen zusammen mit Athletik-Trainer Gabe Amponsah ein erstes Aufwärmprogramm absolviert. Danach gaben die Steelers offiziell den neuen Deal mit Rodgers bekannt.
"Dass er jetzt schon so früh zurückkommt und mit den Jungs zusammen ist, ist nur positiv", sagte Kicker Chris Boswell.
Am öffentlichen Teil der ersten Trainingseinheit war Rodgers gleich beteiligt. Anschließend kamen auch die drei weiteren Quarterbacks der Steelers zum Einsatz: Will Howard, Mason Rudolph und Drew Allar.
Um die Zukunft von Rodgers hatte es lange Zeit Spekulationen gegeben. Die beendete er am vergangenen Wochenende, indem einen Einjahresvertrag unterschrieb, der ihm bis zu 25 Millionen Dollar einbringt.
Mehr NFL-News
NFL
Ex-Coach scheitert mit Klage gegen die Jaguars
NFL
Super Bowl 2030: Austragungsort steht wohl fest
NFL
NFL Munich Game: So kommt man an Tickets
NFL
NFL - Nach Kritik von Donald Trump: Liga setzt sich zur Wehr
NFL
Offiziell: Klein unterschreibt Vertrag bei Texans
NFL
NFL - New England Patriots: Tom Brady vor Rückkehr - besondere Premiere für Quarterback-Legende
NFL
NFL: Aaron Rodgers bleibt - sind die Steelers ein Titel-Kandidat?
Videoclip • 09:00 Min
NFL
NFL: Jonathan Taylor testet jetzt Tees auf TikTok
Videoclip • 01:01 Min
NFL
NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben
Videoclip • 05:40 Min
NFL
"Fehlendes Puzzlestück" - Justin Jefferson reagiert auf QB-Situation der Vikings
Videoclip • 11:38 Min
NFL
NFL: Tom Brady gibt Laufsteg-Debüt für Luxus-Marke
Videoclip • 01:01 Min
NFL
NFL: Aaron Roders erntet Fan-Spott! "Niemand will das Fossil sehen"
Videoclip • 01:27 Min
NFL
NFL: Spielplan-Veröffentlich im Simpsons-Style! Colts am Kochen
Videoclip • 04:05 Min
NFL
NFL: Komplett neuer Look! Jaguars schneiden Lawrence die Haare ab
Videoclip • 02:13 Min
NFL
NFL: Chargers trollen Vrabel und Russini - Seitenhieb gegen Crosby-Trade
Videoclip • 06:34 Min
NFL
Nanu?! NFL-Star trägt Freundin auf Händen
Videoclip • 01:00 Min