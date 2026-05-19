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NFL - Pittsburgh Steelers: Teamkollege reagiert "geschockt" auf Rodgers-Rückkehr

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NFL: Aaron Rodgers bleibt - sind die Steelers ein Titel-Kandidat?

Videoclip • 09:00 Min

Aaron Rodgers sorgt nach seiner Rückkehr zu den Steelers für Verwunderung. Dass er so früh zum Trainingsstart seines Teams erscheint, hat wohl nicht jeder erwartet.

Nur wenige Tage nachdem er einen weiteren Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben hatte, war Aaron Rodgers auch schon wieder auf dem Trainingsgelände der Franchise unterwegs.

Inside Linebacker Payton Wilson begegnete dem 42-Jährigen am Montag bereits um kurz nach 7 Uhr. "Ich kam gerade rein, und er kam raus, und es war schön, ihn zu sehen", sagte Wilson. Er räumte aber auch ein, überrascht gewesen zu sein: "Ich war definitiv ein wenig geschockt."

Denn anders als im vergangenen Jahr, als er erst kurz vor dem verpflichtenden Minicamp bei seinem damals neuen Team in Pittsburgh eingetroffen war, gehörte Rodgers in diesem Jahr zu den Ersten, die am ersten Tag der freiwilligen OTA-Trainingseinheiten der Steelers eintrafen.

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Steelers-Kicker über Rückkehr von Rodgers: "Nur positiv"

Wie "ESPN" berichtet, habe der Quarterback am frühen Morgen zusammen mit Athletik-Trainer Gabe Amponsah ein erstes Aufwärmprogramm absolviert. Danach gaben die Steelers offiziell den neuen Deal mit Rodgers bekannt.

"Dass er jetzt schon so früh zurückkommt und mit den Jungs zusammen ist, ist nur positiv", sagte Kicker Chris Boswell.

Am öffentlichen Teil der ersten Trainingseinheit war Rodgers gleich beteiligt. Anschließend kamen auch die drei weiteren Quarterbacks der Steelers zum Einsatz:  Will Howard, Mason Rudolph und Drew Allar.

Um die Zukunft von Rodgers hatte es lange Zeit Spekulationen gegeben. Die beendete er am vergangenen Wochenende, indem einen Einjahresvertrag unterschrieb, der ihm bis zu 25 Millionen Dollar einbringt.

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