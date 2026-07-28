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San Francisco 49ers: Kyle Shanahan verlor bei schwerem Autounfall offenbar fast ein Auge
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:39 Min
Kyle Shanahan hat sich in der vergangenen Woche bei einem Autounfall ernsthaft verletzt, wodurch der Head Coach der San Francisco 49ers vorerst aussetzen muss. Offenbar verlor er sogar beinahe ein Auge.
Kyle Shanahan war vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt. Das gaben die San Francisco 49ers auf ihren Kanälen bekannt.
In dem Statement heißt es: "Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, war letzte Woche in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Verletzungen davontrug, die nicht lebensbedrohlich sind. Trainer Shanahan wird zu Beginn des Trainingslagers in begrenztem Umfang an den Teamaktivitäten teilnehmen, während er sich erholt."
Laut NFL-Insider Adam Schefter soll er sich die Nase, drei Rippen und die Hand gebrochen haben und im Gesicht mit über 40 Stichen genäht worden sein. Darüber hinaus erlitt Shanahan wohl eine schwere Gehirnerschütterung.
Ein enger Freund Shanahans gab zudem weitere Details preis. So seien die ersten Bilder, die er von Shanahans Frau unmittelbar nach dem Unfall bekommen hatte, beängstigend gewesen. "Wenn man es zum ersten Mal sieht und es noch ganz frisch ist und einige der Wunden noch weit offen sind, ich meine, das ist erschütternd – das ist erschütternd", sagte Chris Simms bei "PFT Live".
Demnach stand der Startrainer sogar kurz davor, ein Auge zu verlieren. "Er hätte sein rechtes Auge fast verloren, oder? Die Narbe hier ist ja riesig. Das alles zu sehen, war einfach verrückt, und natürlich musste ich dabei an meinen Freund denken. Aber ja, es ist hart", betonte Simms.
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Shanahan-Unfall: GM gibt Entwarnung
Bereits am Samstag gab John Lynch, GM der 49ers, Entwarnung. "Es sieht aus, als ob es allen gut geht. Kyle geht es gut. Er hat ein paar Blessuren. Er hat bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung erlitten und hat noch einige anhaltende Auswirkungen davon", erklärte er. Dennoch erwartet der 54-Jährige, dass Shanahan bei der Saisoneröffnung gegen die Rams in Australien wieder an der Seitenlinie stehen wird.
In der Zwischenzeit wird Assistant Head Coach Chris Foerster gemeinsam mit den Teamkoordinatoren die Aufgaben von Shanahan übernehmen, solange dieser sich erholt.
An dem Unfall waren laut Nicholas Martinez, dem Leutnant der Polizei von Palo Alto, zwei Personen beteiligt, der andere Fahrer blieb dabei unverletzt. Martinez erklärte, dass weder Drogen noch Alkohol im Spiel waren und sich beide Fahrer gegenüber der Polizei kooperativ zeigten. Gegen keinen der beiden wurde wegen des Unfalls ein Bußgeld verhängt.
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