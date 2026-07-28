Kyle Shanahan hat sich in der vergangenen Woche bei einem Autounfall ernsthaft verletzt, wodurch der Head Coach der San Francisco 49ers vorerst aussetzen muss. Offenbar verlor er sogar beinahe ein Auge.

Kyle Shanahan war vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt. Das gaben die San Francisco 49ers auf ihren Kanälen bekannt.

In dem Statement heißt es: "Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, war letzte Woche in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Verletzungen davontrug, die nicht lebensbedrohlich sind. Trainer Shanahan wird zu Beginn des Trainingslagers in begrenztem Umfang an den Teamaktivitäten teilnehmen, während er sich erholt."

Laut NFL-Insider Adam Schefter soll er sich die Nase, drei Rippen und die Hand gebrochen haben und im Gesicht mit über 40 Stichen genäht worden sein. Darüber hinaus erlitt Shanahan wohl eine schwere Gehirnerschütterung.

Ein enger Freund Shanahans gab zudem weitere Details preis. So seien die ersten Bilder, die er von Shanahans Frau unmittelbar nach dem Unfall bekommen hatte, beängstigend gewesen. "Wenn man es zum ersten Mal sieht und es noch ganz frisch ist und einige der Wunden noch weit offen sind, ich meine, das ist erschütternd – das ist erschütternd", sagte Chris Simms bei "PFT Live".

Demnach stand der Startrainer sogar kurz davor, ein Auge zu verlieren. "Er hätte sein rechtes Auge fast verloren, oder? Die Narbe hier ist ja riesig. Das alles zu sehen, war einfach verrückt, und natürlich musste ich dabei an meinen Freund denken. Aber ja, es ist hart", betonte Simms.