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NFL: Philadelphia Eagles statten Defense-Star Jalen Carter mit Rekordvertrag aus
Veröffentlicht:von ran.de
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Zahltag für Jalen Carter: Der Defense-Star der Philadelphia Eagles darf sich über einen Rekordvertrag auf seiner Position freuen.
Die Philadelphia Eagles aus der NFL haben den Vertrag mit Star-Verteidiger Jalen Carter zu Rekordbezügen verlängert.
Wie "ESPN" unter Berufung auf Carters Agenten Drew und Jason Rosenhaus berichtet, erhält der Defensive Tackle eine Vertragsverlängerung um vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von bis zu 160 Millionen Dollar. Davon sind 106 Millionen Dollar garantiert. Damit steigt der 25-Jährige zum bestbezahlten Defensive Tackle der NFL-Geschichte auf.
Der Vertrag greift ab der Saison 2028, wodurch Carter jetzt bis Ende der Saison 2031 an die Eagles gebunden ist. Zuvor spielt er die kommenden zwei Saisons noch unter seinem Rookievertrag, inklusive Fifth-Year Option in der Saison 2027.
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Carter fiel den Eagles in den Schoß
Carter wurde 2023 von den Eagles an neunter Stelle gedraftet. Dass er so spät im Draft überhaupt noch verfügbar war, lag an einem tödlichen Autounfall Anfang jenes Jahres, in den Carter verwickelt gewesen war. Er soll sich laut Polizei ein Straßenrennen geliefert haben, bei dem ein Staff-Mitglied sowie ein Teamkollege seines College-Teams Georgia Bulldogs ums Leben kamen.
Zuvor galt Carter als möglicher Nummer-1-Pick im Draft 2023, der Unfall aber ließ ihn abrutschen. Die Eagles schlugen zu und bekamen eine sofortige Stütze für die Defense. Trotz erst drei Jahren Erfahrung in der NFL wurde Carter bereits zweimal in den Pro Bowl gewählt und einmal zum All-Pro gekürt. Im Februar 2025 gewann Carter mit den Eagles den Super Bowl.
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