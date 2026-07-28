Zahltag für Jalen Carter: Der Defense-Star der Philadelphia Eagles darf sich über einen Rekordvertrag auf seiner Position freuen.

Die Philadelphia Eagles aus der NFL haben den Vertrag mit Star-Verteidiger Jalen Carter zu Rekordbezügen verlängert.

Wie "ESPN" unter Berufung auf Carters Agenten Drew und Jason Rosenhaus berichtet, erhält der Defensive Tackle eine Vertragsverlängerung um vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von bis zu 160 Millionen Dollar. Davon sind 106 Millionen Dollar garantiert. Damit steigt der 25-Jährige zum bestbezahlten Defensive Tackle der NFL-Geschichte auf.

Der Vertrag greift ab der Saison 2028, wodurch Carter jetzt bis Ende der Saison 2031 an die Eagles gebunden ist. Zuvor spielt er die kommenden zwei Saisons noch unter seinem Rookievertrag, inklusive Fifth-Year Option in der Saison 2027.