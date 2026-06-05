NFL: Patriots-Star gibt zu, bei den Philadelphia Eagles der Maulwurf gewesen zu sein

Nach seinem Wechsel zu den New England Patriots hat A.J. Brown offen zugegeben, in Philadelphia absichtlich Informationen an die Presse weitergegeben zu haben.

Nachdem der Wide Receiver die vergangenen vier Jahre bei den Philadelphia Eagles verbrachte, wurde er Anfang Juni zu den New England Patriots getradet. Die Patriots gaben für den 28-Jährigen einen Erstrunden-Pick 2028 und einen Fünftrunden-Pick 2027 ab.

Nun gab er in einem Interview mit der Sportjournalistin Maria Taylor zu, dass er bei den Eagles der "Maulwurf" gewesen ist, der absichtlich interne Informationen der Presse zugespielt hat.

NFL: A.J. Brown wollte alle motivieren, besser zu werden

"Es wurde von mir absichtlich gemacht, um uns einen Schub zu geben. Ich weiß, dass etwas, was ich in den Medien sage, uns dazu antreiben wird, daran zu arbeiten. Wenn man in den Medien ausspricht, was man sagen muss – was ich heute allerdings nicht mehr mache –, dann setzt das etwas in Gang und verleiht der Sache zusätzlichen Schwung, sodass alle motiviert werden. Motiviert, besser zu werden. Wegen des Drucks", erklärte Brown.

"Druck gilt immer als etwas Schlechtes. Er kann aber auch etwas Gutes sein. Ehrlich gesagt fand ich es damals in Ordnung, das zu tun, weil wir viele Jungs im Team hatten, die erwachsene Männer waren."