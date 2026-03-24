NFL NFL: Travis Kelce verkündet Verlängerung - und ruft Mahomes an Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Der neue Steelers Head Coach Mike McCarthy spricht sich für eine Rückkehr von Quarterback-Star Aaron Rodgers aus.

Bei den Pittsburgh Steelers gibt es nach wie vor keine Klarheit um die sportliche Zukunft von Star-Quarterback Aaron Rodgers. Der 42-Jährige hat sich bislang noch nicht entschieden, ob und wo er in der Saison 2026 in der NFL spielen wird. Kansas City Chiefs: System ausgetrickst! Der Vertrag von Travis Kelce nutzt ein Schlupfloch Der neue Head Coach Mike McCarthy bekräftigte nun aber erneut, dass er sich über einen Verbleib von Rodgers freuen würde.

McCarthy und Rodgers mit gemeinsamer Packers-Vergangenheit "Ja, das wäre eine großartige Geschichte", sagte McCarthy bei einer Gedenkfeier für den verstorbenen Bob Harlan, einem ehemaligen Präsidenten der Green Bay Packers. McCarthy coachte Rodgers von 2006 bis 2018 bereits bei den Packers. "Ich weiß es nicht. Ich würde ja so gerne allen eine Neuigkeit verkünden", erklärte McCarthy, dass er rund um Rodgers noch von keiner Entscheidung bezüglich dessen Zukunft informiert wurde. Im Vorjahr entschied sich Rodgers auch erst kurz vor dem Trainingslager der Steelers im Juni 2025, einen Vertrag bei der Franchise zu unterschreiben. Zwar sollen die Steelers dem Quarterback aktuell keine Frist gesetzt haben, allerdings sagte GM Omar Khan zuletzt, er erwarte vom viermaligen MVP in diesem Jahr eine frühere Entscheidung als 2025.

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