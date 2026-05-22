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Matthew Stafford verlängert bei den Los Angeles Rams - doch es bleiben Fragen offen
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
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NFL: Matthew Stafford verdient MVP? Icke reagiert
Videoclip • 02:45 Min
Der Vertrag von Quarterback Matthew Stafford wird um ein weiteres Jahr verlängert. Zu welchen Konditionen ihn die Rams binden, bleibt jedoch zunächst ein Geheimnis.
Matthew Stafford hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Rams um ein weiteres Jahr verlängert. Wie "ESPN" berichtet, erhält der aktuelle MVP der NFL dafür 55 Millionen US-Dollar. Inklusive Bonuszahlungen könnte das Gehalt auf 60 Millionen ansteigen.
Der ursprüngliche Vertrag des 38-Jährigen wäre nach diesem Jahr ausgelaufen, in dem er auf ein Salär von 40 Millionen Dollar kommt.
Wie genau der neue Vertrag des Quarterbacks strukturiert ist, ist laut "NBC" derzeit allerdings noch unklar. So ist auch unklar, ob die Franchise wirklich eine feste Zusage für zwei weitere Jahre gemacht hat.
Aber: Selbst wenn die Rams den Vertrag nach 2026 kündigen können, verhindert Staffords Verpflichtung wohl, dass er nach der kommenden Saison Free Agent wird.
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Stafford: Wie sieht sein Vertrag genau aus?
Ein entscheidender Hinweis auf die genaue Vertragsgestaltung, der Anteil der garantierten Zahlungen für 2027, ist noch nicht bekannt.
Als Nummer-1-Pick des Drafts 2009 hat Stafford im Laufe seiner NFL-Karriere mehr als 400 Millionen Dollar verdient. Anfang 2021 wurde er von den Detroit Lions zu den Rams getradet. In seiner ersten Saison in L.A. gewannen die Rams den Super Bowl.
Wie lange Stafford noch bei den Rams bleibt, ist auch für dessen designierten Nachfolger Ty Simpson von großer Bedeutung.
Den 23-Jährigen von Alabama wählten die Kalifornier überraschend beim diesjährigen Draft schon in der ersten Runde aus. Solange Stafford aber bei den Rams bleibt, dürfte sich die Zahl der Einsätze für Simpson in Grenzen halten.
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