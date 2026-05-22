Der Vertrag von Quarterback Matthew Stafford wird um ein weiteres Jahr verlängert. Zu welchen Konditionen ihn die Rams binden, bleibt jedoch zunächst ein Geheimnis.

Matthew Stafford hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Rams um ein weiteres Jahr verlängert. Wie "ESPN" berichtet, erhält der aktuelle MVP der NFL dafür 55 Millionen US-Dollar. Inklusive Bonuszahlungen könnte das Gehalt auf 60 Millionen ansteigen.

Der ursprüngliche Vertrag des 38-Jährigen wäre nach diesem Jahr ausgelaufen, in dem er auf ein Salär von 40 Millionen Dollar kommt.

Wie genau der neue Vertrag des Quarterbacks strukturiert ist, ist laut "NBC" derzeit allerdings noch unklar. So ist auch unklar, ob die Franchise wirklich eine feste Zusage für zwei weitere Jahre gemacht hat.

Aber: Selbst wenn die Rams den Vertrag nach 2026 kündigen können, verhindert Staffords Verpflichtung wohl, dass er nach der kommenden Saison Free Agent wird.