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NFL: Ungewöhnliches Ranking listet Underdog auf Platz 2

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Rodgers vs. Burrow - Wer ist in dieser Saison wichtiger?

Videoclip • 04:42 Min

Schaut man sich die Anzahl der Spiele an, in die jedes einzelne der 32 NFL-Teams in der kommenden Saison als Favorit geht, kommt eine recht ungewöhnliche Rangliste dabei heraus.

In etwa dreieinhalb Monaten beginnt mit dem Re-Match des vergangenen Super Bowls zwischen Champion Seattle Seahawks und den New England Patriots die neue Saison in der NFL.

Beide Teams gehören dann auch zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, wenn es nach den Wettanbietern geht.

Ein ungewöhnliches Ranking ergibt sich allerdings, wenn man danach geht, welches Team in seinen jeweiligen Spielen durch die gesamte Regular Season hinweg favorisiert ist. Hier wird nicht nur die absolute Stärke der Teams gemessen, sondern auch die Qualität der jeweiligen Gegner.

So entsteht eine Rangliste, die einiges über die Erwartungen an die Teams, aber auch das Niveau ihres Spielplans verrät.

ran präsentiert dieses ungewöhnliche Ranking mit einem überraschenden Platz zwei (Quelle: Fox Sports).

Kommende Livestreams auf Joyn

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Rang 32: Arizona Cardinals

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 0

Rang 31: Miami Dolphins

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 1

Rang 28 (geteilt): Cleveland Browns

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 2

Rang 28 (geteilt): Tennessee Titans

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 2

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Rang 28 (geteilt): Atlanta Falcons

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 2

Rang 26 (geteilt): Las Vegas Raiders

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 3

Rang 26 (geteilt): Carolina Panthers

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 3

Rang 25: New York Jets

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 4

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Rang 22 (geteilt): New Orleans Saints

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 5

Rang 22 (geteilt): New York Giants

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 5

Rang 22 (geteilt): Washington Commanders

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 5

Rang 21: Indianapolis Colts

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 6

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Rang 20: Pittsburgh Steelers

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 7

Rang 18 (geteilt): Minnesota Vikings

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 8

Rang 18 (geteilt): Jacksonville Jaguars

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 8

Rang 17: Tampa Bay Buccaneers

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 9

Rang 15 (geteilt): New England Patriots

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 10

Rang 15 (geteilt): Denver Broncos

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 10

Rang 12 (geteilt): Dallas Cowboys

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 11

Rang 12 (geteilt): Kansas City Chiefs

Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 11

Rang 12 (geteilt): Los Angeles Chargers

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 11

Rang 9 (geteilt): San Francisco 49ers

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 12

Rang 9 (geteilt): Chicago Bears

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 12

Rang 9 (geteilt): Green Bay Packers

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 12

Rang 7 (geteilt): Houston Texans

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 13

Rang 7 (geteilt): Philadelphia Eagles

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 13

Rang 3 (geteilt): Detroit Lions

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14

Rang 3 (geteilt): Buffalo Bills

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14

Rang 3 (geteilt): Baltimore Ravens

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14

Rang 3 (geteilt): Seattle Seahawks

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14

Rang 2: Cincinnati Bengals

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 15

Rang 1: Los Angeles Rams

  • Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 16

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