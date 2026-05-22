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NFL: Ungewöhnliches Ranking listet Underdog auf Platz 2
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Rodgers vs. Burrow - Wer ist in dieser Saison wichtiger?
Videoclip • 04:42 Min
Schaut man sich die Anzahl der Spiele an, in die jedes einzelne der 32 NFL-Teams in der kommenden Saison als Favorit geht, kommt eine recht ungewöhnliche Rangliste dabei heraus.
In etwa dreieinhalb Monaten beginnt mit dem Re-Match des vergangenen Super Bowls zwischen Champion Seattle Seahawks und den New England Patriots die neue Saison in der NFL.
Beide Teams gehören dann auch zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, wenn es nach den Wettanbietern geht.
Ein ungewöhnliches Ranking ergibt sich allerdings, wenn man danach geht, welches Team in seinen jeweiligen Spielen durch die gesamte Regular Season hinweg favorisiert ist. Hier wird nicht nur die absolute Stärke der Teams gemessen, sondern auch die Qualität der jeweiligen Gegner.
So entsteht eine Rangliste, die einiges über die Erwartungen an die Teams, aber auch das Niveau ihres Spielplans verrät.
ran präsentiert dieses ungewöhnliche Ranking mit einem überraschenden Platz zwei (Quelle: Fox Sports).
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Rang 32: Arizona Cardinals
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 0
Rang 31: Miami Dolphins
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 1
Rang 28 (geteilt): Cleveland Browns
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 2
Rang 28 (geteilt): Tennessee Titans
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 2
Rang 28 (geteilt): Atlanta Falcons
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 2
Rang 26 (geteilt): Las Vegas Raiders
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 3
Rang 26 (geteilt): Carolina Panthers
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 3
Rang 25: New York Jets
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 4
Rang 22 (geteilt): New Orleans Saints
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 5
Rang 22 (geteilt): New York Giants
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 5
Rang 22 (geteilt): Washington Commanders
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 5
Rang 21: Indianapolis Colts
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 6
Rang 20: Pittsburgh Steelers
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 7
Rang 18 (geteilt): Minnesota Vikings
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 8
Rang 18 (geteilt): Jacksonville Jaguars
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 8
Rang 17: Tampa Bay Buccaneers
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 9
Rang 15 (geteilt): New England Patriots
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 10
Rang 15 (geteilt): Denver Broncos
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 10
Rang 12 (geteilt): Dallas Cowboys
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 11
Rang 12 (geteilt): Kansas City Chiefs
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 11
Rang 12 (geteilt): Los Angeles Chargers
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 11
Rang 9 (geteilt): San Francisco 49ers
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 12
Rang 9 (geteilt): Chicago Bears
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 12
Rang 9 (geteilt): Green Bay Packers
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 12
Rang 7 (geteilt): Houston Texans
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 13
Rang 7 (geteilt): Philadelphia Eagles
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 13
Rang 3 (geteilt): Detroit Lions
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14
Rang 3 (geteilt): Buffalo Bills
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14
Rang 3 (geteilt): Baltimore Ravens
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14
Rang 3 (geteilt): Seattle Seahawks
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 14
Rang 2: Cincinnati Bengals
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 15
Rang 1: Los Angeles Rams
Anzahl der Spiele, in denen das Team Favorit ist: 16
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