NFL: Ungewöhnliches Ranking listet Underdog auf Platz 2

NFL: Rodgers vs. Burrow - Wer ist in dieser Saison wichtiger?

Schaut man sich die Anzahl der Spiele an, in die jedes einzelne der 32 NFL-Teams in der kommenden Saison als Favorit geht, kommt eine recht ungewöhnliche Rangliste dabei heraus.

In etwa dreieinhalb Monaten beginnt mit dem Re-Match des vergangenen Super Bowls zwischen Champion Seattle Seahawks und den New England Patriots die neue Saison in der NFL.

Beide Teams gehören dann auch zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, wenn es nach den Wettanbietern geht.

Ein ungewöhnliches Ranking ergibt sich allerdings, wenn man danach geht, welches Team in seinen jeweiligen Spielen durch die gesamte Regular Season hinweg favorisiert ist. Hier wird nicht nur die absolute Stärke der Teams gemessen, sondern auch die Qualität der jeweiligen Gegner.

So entsteht eine Rangliste, die einiges über die Erwartungen an die Teams, aber auch das Niveau ihres Spielplans verrät.

ran präsentiert dieses ungewöhnliche Ranking mit einem überraschenden Platz zwei (Quelle: Fox Sports).