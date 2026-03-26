Das neue Kickoff-Format der NFL wurde weitgehend positiv bewertet. Doch an einer bestimmten Stellschraube will die Liga offenbar noch drehen.

Der Kickoff in der NFL wurde in den vergangenen Jahren immer wieder modifiziert.

Der neue "Dynamic Kickoff", der seit 2024 gilt und vor der vergangenen Saison nochmals angepasst wurde, erhielt jedoch überwiegend positive Kritiken. Die Zahl an Verletzungen wurde reduziert, gleichzeitig gab es deutlich mehr Returns.

Doch die neue Regel hat auch ein Schlupfloch, das im Rahmen des jährlichen Liga-Meetings in der nächsten Woche geschlossen werden soll. Das NFL Competition Committee schlug insgesamt fünf Regeländerungen vor, eine davon betrifft einen Sonderfall.

Konkret geht es darum, wenn der Kickoff aufgrund einer persönlichen Strafe um 15 Yards verlegt wird. In diesem Fall wird der Kickoff an der 50-Yard-Linie ausgeführt statt an der 35-Yard-Linie des kickenden Teams.