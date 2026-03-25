NFL - Cincinnati Bengals: Joe Flacco nennt die Teams "dumm"

Joe Flacco geht als Backup von Joe Burrow in die Saison 2026. Der Routinier sieht sich aber noch als Starter.

Joe Flacco nimmt kein Blatt vor den Mund. Das könnte an der finanziellen Unabhängigkeit liegen, wenn man seit 2008 in der NFL spielt und auch mit 41 Jahren noch gefragt ist.

Zumindest noch als Backup.

Flacco wird nämlich auch 2026 bei den Cincinnati Bengals als Ersatzmann für Joe Burrow fungieren.

Es ist eigentlich ja keine schlechte Situation, wenn man die Karriere so ausklingen lassen kann. Doch nicht für Flacco, denn der sieht sich noch als Starter. Und dass er gerne noch einmal Anführer bei einem Team wäre, machte er jetzt sehr deutlich.

Denn er kann nicht verstehen, warum die Teams die Chance verpasst haben, ihn als potenzielle Nummer eins zu verpflichten.