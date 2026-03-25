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NFL - Cincinnati Bengals: Joe Flacco nennt die Teams "dumm"
Veröffentlicht:von ran.de
Joe Flacco geht als Backup von Joe Burrow in die Saison 2026. Der Routinier sieht sich aber noch als Starter.
Joe Flacco nimmt kein Blatt vor den Mund. Das könnte an der finanziellen Unabhängigkeit liegen, wenn man seit 2008 in der NFL spielt und auch mit 41 Jahren noch gefragt ist.
Zumindest noch als Backup.
Flacco wird nämlich auch 2026 bei den Cincinnati Bengals als Ersatzmann für Joe Burrow fungieren.
Es ist eigentlich ja keine schlechte Situation, wenn man die Karriere so ausklingen lassen kann. Doch nicht für Flacco, denn der sieht sich noch als Starter. Und dass er gerne noch einmal Anführer bei einem Team wäre, machte er jetzt sehr deutlich.
Denn er kann nicht verstehen, warum die Teams die Chance verpasst haben, ihn als potenzielle Nummer eins zu verpflichten.
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"Glaubt mir, ich wünschte, ich wäre irgendwo der Kerl", sagte Flacco laut ESPN. "Und ich finde, die Teams sind dumm, dass sie mich nicht diesen Kerl sein lassen."
Doch das war es noch nicht.
Flacco ergänzte: "Dass ich nicht zu den Jungs gehöre, die irgendwo unterschreiben, ja, das kotzt mich ein bisschen an." Immerhin sagte er auch noch etwas Positives zu den Bengals: "Aber gleichzeitig bin ich sehr froh, hier zu sein."
Joe Flacco: Netter Millionen-Trost
Eigentlich konnte er in der vergangenen Saison bei den Bengals bei sechs Starts als Ersatz des verletzten Burrow überzeugen, er kam auf 1.664 Passing Yards, 13 Touchdowns und vier Interceptions bei einer Completion-Rate von 61,7 Prozent. Für eine Chance als Starter reichte das trotzdem nicht.
Dafür aber für einen neuen Vertrag bei den Bengals. Der soll ihm laut ESPN sechs Millionen Dollar bringen, mit Prämien sogar bis zu neun Millionen Dollar. Nicht schlecht für einen Backup.