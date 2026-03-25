NFL
Kickoff am Morgen: NFL terminiert kuriosen Saisonauftakt
Veröffentlicht:von ran.de
Der Auftakt in die neue NFL-Saison ist terminiert. Eine durchaus kuriose Angelegenheit.
Anfang September startet die beste Football-Liga der Welt in ihre neue Saison. Die Pläne der NFL werden dafür immer konkreter – und sind durchaus kurios.
Am Mittwoch, 9. September, beginnt die Spielzeit um 20:20 Uhr US-amerikanischer Zeit mit einer Partie von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks. Gegen wen der Champion antritt, ist aktuell noch unklar.
Klar ist nun aber, wann genau nur einen Tag später das erste NFL-Spiel auf australischem Boden ausgetragen wird. Die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams treffen in Melbourne aufeinander.
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NFL-Spiel in Australien am Morgen
Aufgrund der Zeitverschiebung durchaus eine besondere Angelegenheit. Damit die Partie am Donnerstagabend, 10. September, um 17:35 Uhr in den USA ausgestrahlt werden kann, müssen die Profis Down Under früh aufstehen.
17 Stunden Zeitunterschied sorgen dafür, dass die Partie im Melbourne Cricket Ground am Freitagmorgen, 11. September, um 10:35 Uhr stattfinden muss.
Auch organisatorisch eine bemerkenswerte Aufgabe, finden im Stadion doch gut 100.000 Menschen Platz, die dementsprechend am Morgen bereits dort erscheinen müssen.