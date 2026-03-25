Rams und Seahawks müssen an den ersten beiden Tagen ran

Der Auftakt in die neue NFL-Saison ist terminiert. Eine durchaus kuriose Angelegenheit.

Anfang September startet die beste Football-Liga der Welt in ihre neue Saison. Die Pläne der NFL werden dafür immer konkreter – und sind durchaus kurios.

Am Mittwoch, 9. September, beginnt die Spielzeit um 20:20 Uhr US-amerikanischer Zeit mit einer Partie von Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks. Gegen wen der Champion antritt, ist aktuell noch unklar.

Klar ist nun aber, wann genau nur einen Tag später das erste NFL-Spiel auf australischem Boden ausgetragen wird. Die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams treffen in Melbourne aufeinander.