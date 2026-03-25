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NFL: Entscheidung um umstrittenen Tush Push gefallen
Veröffentlicht:von ran.de
Der Tush Push ist und bleibt umstritten in der NFL. Jetzt steht fest, wie es mit dem Spielzug in der Saison 2026 weitergeht.
Der Tush Push bleibt.
Das berichtet "ESPN". Der umstrittene Spielzug steht beim anstehenden Meeting der Teambesitzer nicht auf der Agenda. Daher ist der Tush Push auch in der NFL-Saison 2026 Bestandteil des Spiels.
Vor allem die Philadelphia Eagles haben in den vergangenen Jahren den Spielzug perfektioniert und zu ihrem Markenzeichen entwickelt.
Unter anderem im Super Bowl der Saison 2024 gegen die Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes punktete das Team auf diese Weise. Seit 2022 haben die Eagles durch diesen Spielzug zahlreiche Touchdowns erzielt.
Im vergangenen Jahr war über den Tush Push im Rahmen des Meetings abgestimmt worden. Für ein Verbot hätten drei Viertel, also 24 der 32 Teams, für den Antrag zur Absetzung stimmen müssen. Diese Zahl wurde nicht erreicht, am Ende stimmten nur 22 Teams dafür.
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Tush Push: Abwandlung des Quarterback Sneak
Bei dem Spielzug erhält der Quarterback den Ball und wird von seinen Mitspielern von hinten/oben nach vorne gedrückt. Es handelt sich dabei um eine Abwandlung des Quarterback Sneak, die meistens dann eingesetzt wird, wenn eine Mannschaft nur noch einen sehr geringen Raumgewinn für ein First Down oder einen Touchdown erzielen muss.
Da der Spielzug kaum bis gar nicht zu verteidigen ist, wurde lange Zeit über ein Verbot diskutiert. Vor allem in der Super-Bowl-Saison der Eagles 2024 äußerten viele Teamchefs ihren Unmut.