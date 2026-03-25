NFL: Entscheidung um umstrittenen Tush Push gefallen

Der Tush Push ist und bleibt umstritten in der NFL. Jetzt steht fest, wie es mit dem Spielzug in der Saison 2026 weitergeht.

Der Tush Push bleibt.

Das berichtet "ESPN". Der umstrittene Spielzug steht beim anstehenden Meeting der Teambesitzer nicht auf der Agenda. Daher ist der Tush Push auch in der NFL-Saison 2026 Bestandteil des Spiels.

Vor allem die Philadelphia Eagles haben in den vergangenen Jahren den Spielzug perfektioniert und zu ihrem Markenzeichen entwickelt.

Unter anderem im Super Bowl der Saison 2024 gegen die Kansas City Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes punktete das Team auf diese Weise. Seit 2022 haben die Eagles durch diesen Spielzug zahlreiche Touchdowns erzielt.

Im vergangenen Jahr war über den Tush Push im Rahmen des Meetings abgestimmt worden. Für ein Verbot hätten drei Viertel, also 24 der 32 Teams, für den Antrag zur Absetzung stimmen müssen. Diese Zahl wurde nicht erreicht, am Ende stimmten nur 22 Teams dafür.