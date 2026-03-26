NFL: Die größten Dead-Cap-Hits der Geschichte

NFL NFL: Patrick Mahomes vor Blitz-Comeback? Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Mit der Entlassung von Tua Tagovailoa haben die Miami Dolphins in Sachen Dead Cap Hit ganz neue Maßstäbe gesetzt. ran zeigt die Top 10.

In der NFL werden regelmäßig Spieler entlassen oder getradet. Wenn das während eines gültigen Vertrages passiert, bleibt das Team auf dem sogenannten "Dead Cap" oder auch "Dead Money" sitzen, das weiter gegen den Salary Cap gerechnet wird. Das NFL-Network rund um die Uhr im Livestream auf Joyn verfolgen Dieses "tote Geld" berechnet sich aus der bislang ausgezahlten Summe des Vertrages, die mit dem verbleibenden garantierten Gehalt addiert wird. Von der Summe wird anschließend der bisherige gesamte Cap Hit abgezogen. Das Ergebnis ist der sogenannte Dead Cap. ran hat die größten Dead-Cap-Hits der Geschichte zusammengefasst.

Platz 10: Leonard Williams - 26,9 Millionen US-Dollar 2023 trennten sich die New York Giants von Leonard Williams und tradeten ihn zu den Seattle Seahawks. Der sechste Pick des 2015er-Drafts hatte zwei Jahre zuvor einen lukrativen Vertrag mit einer hohen Garantiesumme unterschrieben.

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Platz 9: Stefon Diggs - 31,1 Millionen US-Dollar 2024 endete die Zeit von Stefon Diggs bei den Buffalo Bills. Der Wide Receiver wurde für zwei späte Draft Picks zu den Houston Texans transferiert. Weil Diggs allerdings erst 2022 einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben hatte, blieben die Bills auf rund 31,1 Millionen US-Dollar sitzen.

Platz 8: Carson Wentz - 33,8 Millionen US-Dollar Im Vierjahresvertrag über 128 Millionen US-Dollar war ein Signing Bonus enthalten, der vor Vertragsbeginn im Jahr 2021 gezahlt werden sollte. Dieser wurde aber über die vier Jahre verteilt, um den Cap Hit von Carson Wentz in jedem Jahr zu senken. Dies kostete die Philadelphia Eagles 2021 fast 20 Prozent ihres Salary Caps.

Platz 7: Tom Brady - 35,1 Millionen US-Dollar Am 1. Februar 2023 trat Tom Brady zum zweiten Mal zurück. Bei den Tampa Bay Buccaneers verursachte dies einen Dead-Cap-Hit von rund 35,1 Millionen US-Dollar, weil Bonuszahlungen bei der Vertragsverlängerung des "GOAT" auf künftige Spielzeiten verteilt wurden. Nach seinem Rücktritt wurden die noch offenen Bonuszahlungen sofort auf die Gehaltsobergrenze angerechnet.

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Platz 6: Aaron Rodgers - 40,3 Millionen US-Dollar Im Jahr 2022 unterzeichnete Aaron Rodgers einen neuen Dreijahresvertrag in Green Bay über 150 Millionen US-Dollar. Nach dem Trade zu den New York Jets hinterließ der Quarterback bei seinem Ex-Team einen heftigen Dead-Cap-Hit: 40,313 Millionen US-Dollar. Der fiel im Jahr 2023 an und machte etwa 18 Prozent des Salary Caps des Teams aus.

Platz 5: Matt Ryan - 40,5 Millionen US-Dollar Der Vertrag von Matt Ryan wurde in seinen letzten NFL-Jahren mehrmals umstrukturiert. Dazu gehörte auch eine Umstrukturierung nur zwei Wochen vor seinem Trade zu den Indianapolis Colts, sodass er kaum noch Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Fünfjahresvertrag über 150 Millionen US-Dollar hatte, den er 2018 unterzeichnete. Übrig blieb jede Menge Dead Money.

Platz 4: Kyler Murray - 54,7 Millionen US-Dollar Im Sommer 2022 unterschrieb Kyler Murray einen neuen Fünfjahresvertrag über 230,5 Millionen US-Dollar bei den Arizona Cardinals. Im März 2026 wurde der First Pick aus dem Draft 2019 schließlich entlassen. Ein großer Teil des noch ausstehenden Geldes wird nun trotzdem gegen den Cap der Cardinals gerechnet.

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Platz 3: Daniel Jones - 69,3 Millionen US-Dollar Die Entlassung von Daniel Jones im November 2024 sorgte bei den New York Giants für einen Dead-Cap-Hit in Höhe von fast 70 Millionen US-Dollar. Der Quarterback hatte erst eineinhalb Jahre zuvor einen neuen Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Dieser wurde für das Team aus dem "Big Apple" zum Albtraum.

Platz 2: Russell Wilson - 85 Millionen US-Dollar Nachdem die Denver Broncos Wilson im Jahr 2022 von den Seattle Seahawks geholt hatten, unterzeichnete er einen Fünfjahresvertrag über 245 Millionen US-Dollar. Nur zwei Jahre später wurde er entlassen und hinterließ seinem alten Team den bis dato größten Dead-Cap-Hit der NFL-Geschichte: Unfassbare 85 Millionen US-Dollar.

Platz 1: Tua Tagovailoa - 99,2 Millionen US-Dollar Die Entlassung von Quarterback Tua Tagovailoa hinterließ fast 100 Millionen US-Dollar totes Kapital in den Büchern der Miami Dolphins. Der Grund? Erst im Juli 2024 unterschrieb der Linkshänder eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 212,1 Millionen US-Dollar.