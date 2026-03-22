NFL: Plant Tom Brady ein Comeback? Kryptischer X-Post sorgt für Wirbel

NFL NFL: Korb für Tom Brady? Seine Flamme trifft sich mit Bengals-Star Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Tom Brady hatte zuletzt die Spekulationen um ein Comeback angeheizt. Jetzt legte er mit einem kryptischen Post nach.

Tom Brady und ein NFL-Comeback: Die Spekulationen gibt es, seitdem der 48-Jährige 2023 zum zweiten Mal zurückgetreten ist. Manchmal kommen die Gerüchte aus dem Nichts, manchmal zündet er sie sie auch selbst ein wenig an. Wie jetzt nach einem Flag-Football-Event, bei dem er zeigte, dass er noch einen extrem starken Wurfarm hat. Eine Szene blieb hängen: Wie Brady einem Verteidiger auswich, um dann einen Touchdown-Pass auf Stefon Diggs zu werfen, erinnert an alte Zeiten.

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Findet wohl auch Brady, der bei X zu dem Clip postete: "Bringt dich zum Nachdenken." Auch wenn Flag Football bei einem Spaß-Event etwas anderes ist als das tägliche NFL-Geschäft, dürfte er Comeback-Gerüchte damit wieder anheizen. Wobei klar sein sollte: Da er Minderheitsbesitzer bei den Las Vegas Raiders ist, dürfte er nur für "sein" Team spielen und bräuchte dafür Medienberichten zufolge die Zustimmung der anderen Owner.

Doch vielleicht meint Brady ja auch nur Flag Football? Denn Brady hatte die Spekulationen um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen zuletzt angeheizt. Geht der "GOAT" 2028 in Los Angeles für die USA an den Start? "Ich würde niemals nie sagen", erklärte Brady laut der offiziellen NFL-Website in der Sendung "Good Morning America" zur Option, im Flag Football an den Start zu gehen.

NFL: Brady kokettierte immer wieder mit Comeback Bei der jüngsten Veranstaltung sollte Flag Football, das in L.A. 2028 erstmals olympisch sein wird, promotet werden. Dass es dann in rund zwei Jahren zum Auftritt von Brady bei den Sommerspielen kommt, hält der einstige Topstar selbst aber doch für "unwahrscheinlich". In der Vergangenheit liebäugelte der siebenmalige Champion immer wieder mit einem Comeback im Football. In der Saison 2024 gab er jedoch sein Super-Bowl-Comeback als Kommentator für den Sender "FOX".

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