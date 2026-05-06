NFL: Schweizer Quarterback Bay Harvey darf bei den Washington Commanders vorspielen

NFL NFL: Prescott-Fluch? Wilde Fan-Aktion im Steelers-Stadion Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Von der Schweiz in das Rookie-Camp der Washington Commanders: Quarterback Bay Harvey steht vor der größten Chance seines Lebens.

Es ist immer ein großer Karriereschritt, wenn ein Spieler aus Europa den Sprung in die NFL schafft. Ganz besonders aber, wenn es sich um einen Quarterback handelt. Bay Harvey aus der Schweiz hat den ersten Schritt auf diesem Weg geschafft. Der Quarterback bekommt die Möglichkeit, sich im Rahmen des Rookie-Camps der Washington Commanders zu beweisen.

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American Football ist wie Schach "American Football ist ein bisschen wie Schach", sagte der Sohnemann einmal im Interview mit der "Berner Zeitung". "Alles hängt viel mehr zusammen. Alle elf Feldspieler müssen ihren Job machen und sind für jeden Spielzug komplett voneinander abhängig." Mit seinem Vater und seinen drei Brüdern warf er gerne ein paar Bälle. Doch auf Vereinsebene fing er erst im Alter von 13 Jahren mit dem American Football an. Die Thun Tigers waren sein erstes Team. "Auf dem Footballfeld sprachen alle eine Mischung aus Deutsch und Englisch", erinnerte er sich. Das begeisterte ihn, denn "dieses Gemisch zwischen den beiden Welten ist genau das, was ich bin."

Auf der gleichen High School wie Jason und Travis Kelce Er begann als Wide Receiver, ehe der Wechsel auf die Position des Quarterbacks erfolgte. Harvey genoss seine ersten Football-Erfahrungen in der Schweiz, wechselte aber in der 9. Klasse in die USA an eine High School. Und zwar an die Cleveland Heights High School, die früher auch von Jason und Travis Kelce besucht wurde. NFL Deutschland schreibt daher auf "X.com" von einer "Taylor Swift Connection". Der große Unterschied zwischen Schweiz und den USA: mehr Training. Während in der Schweiz nur zweimal wöchentlich trainiert wurde, standen in den USA wöchentlich sechs Trainingseinheiten für jeweils rund drei Stunden an. Im Jahre 2021 schloss er sich der Johns Hopkins University in Baltimore an. Den Traum von der NFL hatte er damals noch nicht. "Das Niveau ist wahrscheinlich zu hoch für mich", schätzte er damals. Ohnehin ist das Football-Team der Universität nicht als große Talentschmiede bekannt. Die Johns Hopkins Blue Jays spielen lediglich in der Division III. Als bester Football-Spieler der Historie dieser Universität galt Bill Stromberg, der im Jahre 1982 zumindest ein paar Preseason-Spiele für die Philadelphia Eagles absolvierte, ehe er sich am Oberschenkel verletzte und entlassen wurde. Später machte er als Fonds-Manager Karriere.

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Verletzungspech in der Saison 2024 Und doch gelang es Harvey an diesem unterklassigen College, die Aufmerksamkeit der NFL-Scouts zu gewinnen. Allerdings gab es auch Rückschläge: Die Spielzeit 2024 war aufgrund eines Kreuzbandrisses für ihn vorzeitig gelaufen. "Das war schwer zu akzeptieren", sagte er später gegenüber der "Baltimore Sun". Allerdings nutzte er diese Zeit, um sich noch tiefer mit spielanalytischen Themen zu beschäftigen. Offensive Coordinator Alex Horvatits lobte: "Er sieht seitdem das Spiel noch mehr aus Sicht eines Coaches. Er wurde für mich dadurch wie ein zweiter Trainer auf dem Spielfeld." Sein Team spielte 2025 eine großartige Saison und gelangte bis in das Halbfinale der NCAA Division III. "Ein Großteil des Erfolgs läuft über ihn", sagte Horvatits. "Er stellt die Offensive gut auf, hat den Schutz der Offensive Line im Blick und weiß genau, wo er die Receiver haben will. Er erkennt die Spielzüge der Defensive, noch bevor diese ausgeführt werden.“