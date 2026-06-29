Chris Johnson hält bis heute den NFL-Rekord für die meisten Scrimmage Yards in einer Saison. Jetzt muss der frühere Running Back mit einer schlimmen Krankheit umgehen.

Der frühere Football-Profi Chris Johnson ist an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt. Die Diagnose habe er bereits im Vorjahr erhalten, nun wolle er die Menschen wissen lassen, "dass ich immer noch ich selbst bin", sagte der 40 Jahre alte ehemalige Running Back in einem Interview mit "Good Morning America": "ALS hat verändert, wozu mein Körper fähig ist, aber er hat nicht verändert, wer ich bin."

Johnson, der seine erfolgreichste Zeit von 2008 bis 2013 bei den Tennessee Titans verbracht hatte, ist der Anführer eines exklusiven Kreises in der NFL. 2009 gelangen dem damals 24-Jährigen in einer herausragenden Saison insgesamt 2509 Yards from Scrimmage - also durch Lauf mit dem Ball oder durch Fangen des Balls, bis heute ist das NFL-Rekord.

Im selben Jahr wurde Johnson zum Offensivspieler des Jahres ernannt. Nach seiner erfolgreichen Zeit in Tennessee spielte Johnson auch für die New York Jets und die Arizona Cardinals.