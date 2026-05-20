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NFL: New York Giants - Cam Skattebo will in elitären Klub vorstoßen

Aktualisiert:

von Leopold Grünwald

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NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison

Videoclip • 01:04 Min

Derzeit arbeitet Cam Skattebo von den New York Giants noch am Comeback von seiner schweren Verletzung aus der vergangenen Saison. Das hält ihn aber nicht davon ab, große Töne zu spucken.

Cam Skattebo hat sich mit Blick auf die anstehende Saison in der NFL selbstbewusste Ziele gesteckt.

Der Running Back der New York Giants hatte in der vergangenen Spielzeit als Rookie zu überzeugen gewusst, sich aber in Woche acht das Sprunggelenk ausgekugelt und den Rest der Saison verpasst.

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NFL: Erst neun Spieler mit über 2000 Rushing Yards

Kann er die selbstgewählte Vorgabe erfüllen, würde der Fünftrundenpick der vergangenen Saison in einen elitären Klub vorstoßen. In der Geschichte der NFL gibt es bislang nur neun Spielzeiten, in denen ein Spieler die Schallmauer von 2000 Rushing Yards übertroffen hat.

Als erstem war dies O.J. Simpson 1973 für die Buffalo Bills gelungen, der in 14 Spielen 2003 Yards erlaufen hatte. Die bis dato letzte 2000-Yards-Saison geht auf die Rechnung von Saquon Barkley, der 2024 für die Philadelphia Eagles in 16 von 17 möglichen Einsätzen auf 2005 Yards gekommen war.

Der Rekord für die meisten Rushing Yards in einer Saison stammt weiterhin aus dem Jahr 1984, als Eric Dickerson in 16 Partien für die Los Angeles Rams 2105 Yards erzielen konnte.

Auch interessant: NFL: Klage von Brian Flores weitet sich auf quasi alle Teams aus

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