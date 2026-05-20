NFL NFL: So hart trainiert Mike Evans für die neue Saison Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Derzeit arbeitet Cam Skattebo von den New York Giants noch am Comeback von seiner schweren Verletzung aus der vergangenen Saison. Das hält ihn aber nicht davon ab, große Töne zu spucken.

Cam Skattebo hat sich mit Blick auf die anstehende Saison in der NFL selbstbewusste Ziele gesteckt. NFL-Schock: Chiefs-Star sitzt im Gefängnis Der Running Back der New York Giants hatte in der vergangenen Spielzeit als Rookie zu überzeugen gewusst, sich aber in Woche acht das Sprunggelenk ausgekugelt und den Rest der Saison verpasst.

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