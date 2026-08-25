NFL NFL: AJ Brown liefert im Training gegen sein Ex-Team Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Die beste Football-Liga der Welt steuert in Richtung neue Saison, mittlerweile läuft die Preseason. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

In der NFL läuft bereits die Preseason - ganz nebenbei dreht sich auch das Personalkarussell. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte.

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Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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+++ Update, 25. August, 23:35 Uhr: Erfahrener Running Back bei den Lions zu Besuch +++ Laut "ESPN" haben sich die Detroit Lions am Dienstag mit dem erfahrenen Running Back Kareem Hunt getroffen. Zuletzt war er bei den Kansas City Chiefs für zwei Jahre aktiv. Im vergangenen Jahr spielte er in allen 17 Spielen und erzielte insgesamt 754 Yards und neun Touchdowns. Vorher spielte der 31-Jährige fünf Jahre bei den Cleveland Browns. Ersatz-Running-Back Isiah Pacheco hatte sich in der ersten Preseason-Woche eine leichte Verstauchung zugezogen. Head Coach Dan Campbell machte sich allerdings keine Sorgen, dass er zum Saisonstart fit sein würde. Auch er kam vor der Saison als Free Agent von den Chiefs. Das Treffen mit Hunt soll eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Er wurde 2017 in der dritten Runde von den Kansas City Chiefs ausgewählt und kommt insgesamt auf 5.775 Rushing sowie 2.209 Receiving Yards und 73 Touchdowns.

+++ Update, 20. August, 06:17 Uhr: Kehrtwende bei Bucs-Star: Neuer Top-Vertrag +++ Die Tampa Bay Buccaneers und Vita Vea haben ihr Zerwürfnis beendet. Der Defensive Tackle verlängert für ein Jahr und 30 Millionen Dollar garantiert. Für 2026 kriegt er eine Gehaltserhöhung auf 24 Millionen, die er auch 2027 kassieren wird. Zuvor hatte der 31-Jährige einen Trade angefragt, da er in sein letztes Vertragsjahr ging. Beim Training Camp machte er nicht alle Einheiten mit. "Vita ist genau so ein Spieler, den wir hier bei den Tampa Bay Buccaneers haben und unser Team um ihn herum bauen wollen", sagte General Manager Jason Licht in einem Statement. Vea gilt als einer der besten Defensive Tackle der Liga und wurde zwei Mal in den Pro Bowl gewählt.

+++ Update, 19. August, 20:50 Uhr: Seahawks holen Defense-Star +++ Der Super-Bowl-Champion verstärkt seine Defense weiter. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben sich die Seattle Seahawks mit Cornerback Trevon Diggs auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Der Bruder von Commanders-Receiver Stefon Diggs, der im Juli 2023 einen Fünfjahresvertrag über 93 Millionen Dollar bei den Dallas Cowboys unterschrieben hatte, wurde Ende Dezember von der Franchise entlassen. Daraufhin schnappten ihn sich die Green Bay Packers, die Zusammenarbeit war jedoch nur von sehr kurzer Dauer - genauer gesagt nur einen Snap bei der Niederlage in der Wild Card Round der Playoffs bei den Chicago Bears. Für den 28 Jahre alten, zweimaligen Pro Bowler bietet sich in Seattle nun die Chance für einen Neustart. Zuvor hatte mit Tariq Woolen ein Top-Cornerback die Seahawks in der Offseason verlassen und einen Einjahresvertrag bei den Philadelphia Eagles unterschrieben. Wie "ESPN" weiter berichtet, sollen die Seahawks trotz der Verpflichtung von Diggs weiterhin planen, Cornerback Terrion Arnold unter Vertrag zu nehmen. Doch nach wie vor ist unklar, wann und ob er angesichts seines laufenden Gerichtsverfahrens spielberechtigt sein wird oder eine Suspendierung erhalten würde. Somit bietet sich mit Diggs auf der Position eine sofortige Verstärkung. Der Zweitrunden-Pick von 2020 hatte in dieser Offseason zuvor auch bei den Detroit Lions vorgespielt.

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+++ Update, 19. August, 07:12 Uhr: Giants holen ehemaligen First Round Pick +++ Die New York Giants haben sich die Dienste von Najee Harris gesichert. Das gab die Franchise selbst am Dienstag bekannt. Harris wurde 2021 von den Pittsburgh Steelers gedraftet, konnte jedoch nie vollends überzeugen. 2025 beendete ein Achillessehnenriss seine Saison bei den Los Angeles Chargers. Nun unterschrieb er einen Einjahresvertrag in New York. "Ich habe eine Menge zu beweisen", sagte Harris in seiner ersten Medienrunde. Das Backfield wird er sich aller Voraussicht nach mit Cam Skattebo teilen. Auch interessant: NFL - Tua Tagovailoa enttäuscht, Rodgers-Nachfolger gefunden? Quarterbacks im Preseason-Ranking

+++ Update, 18. August, 17:23 Uhr: Za'Darius Smith unterschreibt in Atlanta +++ Die Atlanta Falcons haben mit Za’Darius Smith einen erfahrenen Defensivspieler aus dem Ruhestand zurückgeholt. Der 33-Jährige war im Laufe der vergangenen Saison zurückgetreten. In Atlanta hat Smith einen Einjahresvertrag unterschrieben, wie das Team am Dienstagmorgen bekanntgab. Die Meldung überraschte die Experten jedoch, da eigentlich mit einer Rückkehr zu den Cleveland Browns gerechnet wurde, für die er 2023 und 2024 aktiv war. Laut einem Bericht von "ProFootballTalk" soll das Angebot der Falcons allerdings deutlich attraktiver gewesen sein. Das könnte durchaus daran liegen, dass sie auf dieser Position nachrüsten mussten, nachdem sie zwei Defensive Ends in den vergangenen Wochen verloren hatten. James Pearce Jr. wurde von der NFL für acht Spiele gesperrt und Jalon Walker hat sich eine Verletzung zugezogen, die gleichzeitig das Saisonaus besiegelte. Smith kennt Atlants -Head Coach Kevin Stefanski bereits aus gemeinsamen Zeiten in Cleveland. Im vergangenen Jahr hatte er für neun Millionen US-Dollar bei den Philadelphia Eagles unterschrieben, nur um nach fünf Spielen sein Karriereende bekanntzugeben. Nun kehrt er aus dem kurzen Ruhestand zurück.

+++ Update, 18. August, 07:39 Uhr: Patriots nehmen Veteran unter Vertrag +++ Die New England Patriots haben sich die Dienste von Veteran Guard Greg Van Roten gesichert. Das berichten mehrere Quellen übereinstimmend. Demnach unterschreibt der 36-Jährige einen Einjahresvertrag in Boston, wo er dringend benötigte Tiefe auf der Guard-Position bringen soll. Nach den Verletzungen von Ben Brown und Andrew Rupcich braucht der Super-Bowl-Teilnehmer fähige Backups für die beiden Starter Alijah Vera-Tucker und Mike Onwenu. Van Roten ist eine absolute Bank und verpasste seit 2013 kein einziges Spiel. Die vergangenen zwei Jahre war er für die New York Giants aktiv, davor für die Raiders, Bills, Jets, Panthers und Packers. Indianapolis Colts schnappen sich Star-Receiver

+++ Update, 17. August, 06:39 Uhr: Cowboys verpflichten Ex-Super-Bowl-MVP +++ Die Dallas Cowboys verstärken ihre Defense mit einem prominenten Namen: Pass-Rusher Von Miller hat sich mit den Dallas Cowboys auf einen Vertrag geeinigt. Der Routinier bestätigte den Wechsel selbst mit einem Foto im Cowboys-Trikot auf "Instagram". Für Miller ist es eine Rückkehr in die Heimat. Der Defensive-Star wuchs in DeSoto im US-Bundesstaat Texas auf, nur rund 40 Kilometer vom AT&T Stadium entfernt und spielte später erfolgreich am Texas A&M College. Zuletzt trainierte er bereits in der Nähe des Trainingszentrums der Cowboys in Frisco. In 14 NFL-Spielzeiten sammelte Miller bei den Denver Broncos, Los Angeles Rams, Buffalo Bills und Washington Commanders insgesamt 138,5 Sacks. Seine neun Sacks in der vergangenen Saison waren sein bester Wert seit 2021 – obwohl er nur bei 37 Prozent der defensiven Snaps auf dem Feld stand. Mit den Cowboys möchte er jetzt seinen dritten Super Bowl – den ersten für das Team seit 1995 – gewinnen. NFL-Preseason: Deutsche Bilanz in Woche eins

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