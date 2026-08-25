NFL 2026/27 live: Übertragung im Free-TV, Stream und Ticker - wer zeigt die Spiele in dieser Saison?

NFL NFL: Carson Steele mit beeindruckendem Touchdown per Hurdle Videoclip • 02:18 Min Link kopieren Teilen

Die NFL-Saison 2026 steht an. Hier erfahrt Ihr, wo ihr die NFL-Spiele live sehen könnt und wo Ihr Highlights und Liveticker findet.

In der Nacht vom 9. auf den 10. September startet die reguläre Saison der NFL. Im Season Opener kommt es zum Super-Bowl-Rematch zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks. Wo kann man die NFL im Free-TV schauen? Wo findet man Livestreams und Liveticker? Wann ist die NFL in Deutschland zu Gast? ran hat die wichtigsten Informationen zur Saison zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams Jetzt live Jetzt live • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Carolina Panthers vs. Jacksonville Jaguars Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Rugby Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Rugby Greatest Rivalry: Lions - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 20:30 • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 22:00 • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 26.08. 22:00 • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Wo läuft die NFL 2026/27 im Free-TV? In Deutschland ist erneut RTL für die Übertragung der NFL im Free-TV verantwortlich. Jeden Sonntag überträgt der Sender sowohl ein Spiel aus dem frühen Slot (19:00) als auch ein Spiel aus dem späten Slot (22:00 Uhr) auf RTL. Zudem zeigt der Sender die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag. Auch alle International Games aus Europa werden vom Sender gezeigt. Aufgrund der neuen Kooperation mit Sky wird auf NITRO zudem in den ersten drei Spielwochen die "Sky NFL-Konferenz" übertragen.

NFL-Saison 2026/27: Welche Spiele werden im Livestream übertragen? Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf RTL+ ein weiteres Spiel übertragen. Dieses kann allerdings nur nach dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfolgt werden. Gleiches gilt für die Spiele, die ab dieser Saison von Sky übertragen werden. Dort gibt es ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr. Diese sind jedoch - genau wie die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" - hinter Paywall. Um das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen zu können, wird ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport Abo" bei WOW benötigt.

Welche Spiele laufen parallel bei RTL, RTL+ und Sky Sport? Welche Spiele genau übertragen werden, wird in der aktuellen Spielwoche von den Sendern bekannt gegeben.

- Anzeige -

- Anzeige -

Wo finde ich Highlights zu den Spielen der NFL? Highlights aller NFL-Spiele findet Ihr wie gewohnt auf Joyn. Zudem können Fans die RTL-Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ schauen. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" online gestellt.

Wo gibt es Liveticker zu den NFL-Spielen? Liveticker zu allen Spielen der NFL findet Ihr wie gewohnt auf ran.de.

NFL Deutschland-Spiel 2026: Patriots vs. Lions in Berlin Das NFL-Spiel in München (New England Patriots vs. Detroit Lions am 15. November in der Allianz Arena) ist ein Saison-Highlight. RTL überträgt die Partie live im Free-TV

NFL Playoffs und Super Bowl 2027 Die Playoffs starten am 16. Januar 2027 mit der Wildcard Round. Der Super Bowl LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium statt.

- Anzeige -

- Anzeige -