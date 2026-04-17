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NFL: Super-Bowl-Gewinner festgenommen - dicke Strafe droht
Aktualisiert:von ran.de
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Alshon Jeffery wurde wohl Anfang dieser Woche wegen Versicherungsbetrugs festgenommen. Mittlerweile ist der Super-Bowl-Sieger aus dem Jahr 2017 wieder auf freiem Fuß.
Jeffery gewann vor fast zehn Jahren mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl. Nun berichtet das Portal "TMZ", dass der Wide Receiver wegen mehrerer Vorwürfe festgenommen wurde.
Jeffery wurde neben Versicherungsbetrugs auch wegen der Verschleierung bzw. Nichtangabe von Versicherungsleistungen oder -zahlungen festgenommen.
NFL: Jeffery muss mit Freiheits- oder Geldstrafen rechnen
Der 36-Jährige wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr morgens ins Gefängnis gebracht und ist inzwischen wieder freigelassen worden. Weitere Einzelheiten zur Festnahme liegen "TMZ" bis jetzt nicht vor.
Nach kalifornischem Recht gilt der Vorwurf des Versicherungsbetrugs als Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe in Höhe des doppelten Betrugsbetrags geahndet werden.
Super Bowl mit den Philadelphia Eagles
Jeffery spielte College-Football für die South Carolina Gamecocks und wurde 2010 in die All-American-Auswahl berufen. 2012 wurde er in der zweiten Runde von den Chicago Bears gedraftet.
Mit den Philadelphia Eagles gewann er 2017 den Super Bowl LII. 2020 beendete er seine Karriere. South Carolina vergibt seine Rückennummer seit 2023 an keinen anderen Spieler mehr.
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