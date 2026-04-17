NFL: Super-Bowl-Gewinner festgenommen - dicke Strafe droht

NFL NFL-Star besucht deutsche Star-Praxis und liefert spannende Einblicke Videoclip • 02:12 Min Link kopieren Teilen

Alshon Jeffery wurde wohl Anfang dieser Woche wegen Versicherungsbetrugs festgenommen. Mittlerweile ist der Super-Bowl-Sieger aus dem Jahr 2017 wieder auf freiem Fuß.

Jeffery gewann vor fast zehn Jahren mit den Philadelphia Eagles den Super Bowl. Nun berichtet das Portal "TMZ", dass der Wide Receiver wegen mehrerer Vorwürfe festgenommen wurde. NFL Draft - Pat McAfee unter Legenden-Picks an Tag zwei Jeffery wurde neben Versicherungsbetrugs auch wegen der Verschleierung bzw. Nichtangabe von Versicherungsleistungen oder -zahlungen festgenommen.

NFL: Jeffery muss mit Freiheits- oder Geldstrafen rechnen Der 36-Jährige wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr morgens ins Gefängnis gebracht und ist inzwischen wieder freigelassen worden. Weitere Einzelheiten zur Festnahme liegen "TMZ" bis jetzt nicht vor. Nach kalifornischem Recht gilt der Vorwurf des Versicherungsbetrugs als Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe in Höhe des doppelten Betrugsbetrags geahndet werden.

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