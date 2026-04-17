NFL Draft - Pat McAfee unter Legenden-Picks an Tag zwei

In jedem Jahr werden beim NFL Draft manche Picks von Vertretern der Franchises verkündet. In diesem Jahr hat unter anderem Pat McAfee die Ehre.

Der Draft wird vom 23. bis 25. April in Pittsburgh ausgetragen, erstmals seit 1948 wieder in der Steel City. Runde 1 findet am Donnerstag, 23. April, statt, die Runden 2 und 3 am Freitag, 24. April.

Die NFL hat am 16. April die ehemaligen und aktiven Spieler benannt, die in den Runden zwei und drei des NFL Drafts 2026 die Picks ihrer Teams verkünden werden.

McAfee, Stallworth und Co.: Pennsylvania-geborene NFL-Legenden dabei

Unter den Legenden ist auch Pat McAfee: Der ehemalige Punter der Indianapolis Colts und heutige Moderator wird die Picks der Colts bekannt geben. McAfee stammt aus Plum in Pennsylvania und gehört zu den zehn Präsentatoren, die im Bundesstaat Pennsylvania geboren wurden.

Für die gastgebenden Pittsburgh Steelers geben sich neben drei Legenden auch ein aktiver Spieler die Ehre. Unter den neun Pro-Football-Hall-of-Famern, die vor Ort sein werden, sind zwei Steelers-Größen: Jerome Bettis (Class of 2015) und John Stallworth (Class of 2002). Beide repräsentieren die Pittsburgh Steelers und werden deren Auswahlen in Runden 2 und 3 ansagen. Auch Cornerback Joey Porter Jr. wird einen Pick seines Teams verkünden.

Porter Jr. ist einer von vier aktiven NFL-Spielern, die bei den Day-Two-Auswahlen zum Einsatz kommen, er darf den Pick zusammen mit Vater Joey Porter sr. verkünden, der von 1999 bis 2006 das Trikot der Steelers trug und mit ihnen 2006 den Super Bowl gewann.

Die weiteren aktiven Spieler, die für einen Pick ans Mikrofon treten werden, sind Running Back James Conner (Arizona Cardinals), Offensive Tackle Brian O’Neill (Minnesota Vikings) und Defensive Tackle Jeffery Simmons (Tennessee Titans).