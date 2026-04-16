ran Mehr Sport NFL: Affärenvorwürfe? Vrabel schweigt bis zum NFL-Draft Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Der NFL Draft kommt immer näher und bald wissen wir, bei welchen Teams die Top-Talente landen. Der fünfte Mock Draft von ran gibt einen Ausblick.

1. Pick: Las Vegas Raiders - QB Fernando Mendoza (Indiana) Auch wenn John Spytek noch nichts offiziell sagen darf, hat er mit seinem Statement zur Frage nach einem Trade des Nummer-1-Picks eigentlich schon alles gesagt. Die Las Vegas Raiders brauchen einen neuen Franchise Quarterback, um den sie neu aufbauen, und Mendoza ist dafür die logische Wahl.

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2. New York Jets: Arvell Reese - Edge (Ohio State) Die New York Jets waren in der Vorsaison das zweitschwächste Defensivteam und brauchen händeringend einen Unterschiedsspieler für ihre Defense. Reese kann sowohl Off-Ball als auch als Edge Rusher spielen, nach eigenen Angaben will er aber am liebsten als Quarterback-Jäger an den Start gehen. Auch wenn er noch etwas Zeit brauchen dürfte, wird sein Impact direkt zu spüren sein.

3. Pick: Arizona Cardinals - EDGE David Bailey (Texas Tech) Bailey ist der zweite hochdekorierte Edge Rusher im kommenden Draft und kommt schon NFL-ready in die Liga, dafür aber mit etwas weniger Potenzial als Reese. Er wird den Arizona Cardinals von Sekunde eins an eine ganz andere Präsenz in der Defensive verleihen, nachdem er die FBS in der Vorsaison in Pressure Rate (20,2 Prozent) und in Sacks (14,5) angeführt hat.

4. Pick: Tennessee Titans - RB Jeremiyah Love (Notre Dame) Love war ein absoluter Star am College und landete völlig zurecht beim Voting für die Heisman Trophy in den Top drei. Er lief vergangene Saison über 1.600 Scrimmage Yards und 21 Touchdowns und wäre der ideale Nachfolger für Derrick Henry, der seit seinem Abgang vor zwei Jahren schmerzlich vermisst wird. Nach mageren 93,5 Rushing Yards pro Spiel in der Vorsaison (Platz 30) brauchen die Tennessee Titans hier dringend Unterstützung für Hoffnungsträger Cam Ward in seinem Sophomore-Jahr.

5. Pick: New York Giants - OT Francis Mauigoa (Miami) 1,98 Meter groß, 143 Kilogramm schwer und nie ein Spiel am College verpasst. Mauigoa ist ein absolutes Monster und wird bei den New York Giants umgehend eine der großen Lücken in der Offensive Line füllen. Er ist vielleicht nicht der spannendste Pick, nach Head Coach John Harbaughs Ankündigungen, dass die O-Line "Work in Progress" sei, wohl aber der sinnvollste.

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6. Pick: Dallas Cowboys (Trade via Cleveland Browns) - LB Sonny Styles (Ohio) Angeblich überlegen die Dallas Cowboys, in die Top-5 zu traden, um den Giants einen Spieler wegzuschnappen, am Ende reicht aber der Trade mit den Browns auf Platz sechs, um Wunschspieler Styles zu bekommen. Dafür geben sie den 12. und 20. Pick ab und bekommen noch den 39. Pick zurück. Das Team von Head Coach Brian Schottenheimer konnte in der Vorsaison niemanden wirklich stoppen (30,1 zugelassene Punkte pro Spiel, letzter Platz) und holt sich nun einen echten Überathleten ins Team, der schon im Combine sein Potenzial angedeutet hat.

7. Pick: Washington Commanders - WR Carnell Tate (Ohio) Die Wide-Receiver-Position ist eine der großen Baustellen der Washington Commanders und Tate dürfte für Jayden Daniels große Räume öffnen. Er ist ein explosiver Receiver, der regelmäßig für Big Plays gut ist. Gemeinsam mit Terry McLaurin könnte er ein gefährliches Duo für die Commanders bilden.

8. Pick: New Orleans Saints - WR Makai Lemon (USC) Auch die New Orleans Saints brauchen einen Wide Receiver und wählen daher mit Lemon den zweitbesten der diesjährigen Draft-Klasse. Er ist ein bulliger, disziplinierter Receiver, der nicht ohne Grund oft mit Amon-Ra St. Brown verglichen wird.

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9. Pick: Kansas City Chiefs: - EDGE Rueben Bain Jr. (Miami) Die Kansas City Chiefs picken in diesem Jahr ungewohnt früh und alles deutet darauf hin, dass sie einen Pass Rusher picken werden. Mit Bain Jr. haben sie sich laut NFL-Insider Ian Rapoport sogar schon getroffen, der eine bärenstarke Saison für die Miami Hurricanes mit 15,5 Tackles for Loss und 9,5 Sacks hingelegt hat. Sorgen bereiten lediglich seine kurzen Arme, die beim Combine als die drittkürzesten aller Defensive Ends in der NFL-Geschichte gemessen wurden.

10. Pick: Cincinnati Bengals - CB Mansoor Delane (LSU) Bain Jr. hätten die Cincinnati Bengals auch gerne genommen, der wohl beste Cornerback der Klasse in Delane tut es aber auch. Erneut so hoch für die Defensive zu picken, wird nicht alle Fans begeistern, es wäre aber eine sinnvolle Wahl. Der 22-Jährige hat ein überragendes Jahr an der LSU gespielt und nimmt die besten Receiver der Gegner regelmäßig im Alleingang aus dem Spiel.

11. Pick: Miami Dolphins - WR Jordyn Tyson (Arizona) Nach den Cardinals (2024) sind die Miami Dolphins erst das zweite Team der Geschichte, das gleich sieben Mal in den ersten drei Runden picken darf. Nach den Abgängen von Tyreek Hill und Jaylen Waddle muss Miami sich in der ersten Runde mit einem potenten Wide Receiver verstärken und findet in Tyson seinen Mann. Der 1,88-m-Mann hat auf dem College mit einer Fangquote von 67 Prozent bei umkämpften Bällen geglänzt und wird eine Bereicherung für die erlahmte Dolphins-Offense sein.

12. Cleveland Browns (Trade via Dallas Cowboys) - OT Spencer Fano (Utah) Die zwei größten Baustellen der Cleveland Browns sind O-Line und Wide Receiver. Nachdem Tate, Lemin und Tyson bereits vom Board sind, konzentriert sich das Team aus Ohio zunächst auf seine O-Line. Fano hätten sie vielleicht schon an Position sechs gezogen, umso besser, dass er ihnen jetzt trotzdem in den Schoß fällt. Er kann überall in der Line spielen und ist extrem variabel, dafür aber nicht der breiteste Tackle.

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13. Pick: Los Angeles Rams (via Atlanta Falcons) - TE Kenyon Sadiq (Oregon) Die Versuchung für die Rams, einen Receiver zu ziehen, wird groß sein. Cooper Kupp und Puka Nacua haben aber in der Vergangenheit bewiesen, dass das Team aus Hollywood gut darin ist, Top-Receiver in den späteren Runden zu finden. Dringender für die beste Offense der vergangenen Saison ist auch die Tight-End-Position. Sadiq, der den TE-Rekord beim Combine gebrochen hat (4,39 Sekunden beim 40-Yard Dash), würde dank seiner Vielseitigkeit super in das System von Head Coach Sean McVay passen.

14. Pick: Baltimore Ravens - G Olaivavega Ioane (Penn State) Die Baltimore Ravens brauchen Ersatz für den abgewanderten Tyler Linderbaum und wählen daher den besten reinen Guard dieses Drafts. Ioane hat in der abgelaufenen Saison nur zwei Pressures und keinen einzigen Sack zugelassen. Star-Quarterback Lamar Jackson wird sich bedanken.

15. Pick: Tampa Bay Buccaneers - CB Jermod McCoy (Tennessee) McCoy ist der beste verbliebene Cornerback, auch wenn er mit einem gewissen Risiko kommt. Der Defensive Back verpasste die gesamte vergangene Spielzeit verletzungsbedingt, sonst wäre er wohl schon in den Top-10 ausgewählt worden. Wenn er wieder 100 Prozent der Alte ist, wäre er ein absoluter Steal für die Tampa Bay Buccaneers, die dringend einen guten Corner brauchen. Mit McCoy hätten sie sogar jemanden mit dem Potenzial zum Star.

16. Pick: New York Jets (via Indianapolis Colts) - WR Omar Cooper Jr. (Indiana) Die New York Jets brauchen jemanden außerhalb von Running Back Breece Hall und Receiver Garrett Wilson, der die Offensive voranbringt. Cooper Jr. ist schnell, gut mit dem Ball in der Hand und mit seinen 92 Kilogramm nicht leicht zu Boden zu bringen.

17. Pick: Detroit Lions - OT Monroe Freeling (Georgia) Auch die Detroit Lions brauchen dringend Verstärkung in ihrer Offensive Line, weshalb Freeling eine spannende, wenn auch nicht ganz risikofreie Wahl ist. Er durfte auf dem College nur 18 Mal starten, hat in seinen begrenzten Minuten aber sein enormes Talent gezeigt. Er ist ein absolutes Monster (2,01 m, 143 kg) und hat in Georgia oft Left Tackle gespielt, wodurch Penei Sewell auf der rechten Seite bleiben könnte.

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18. Pick: Minnesota Vikings - S Caleb Downs (Ohio) Mit Downs geht Mitte der ersten Runde auch endlich der erste Safety über die Bühne, obwohl er so tief für die Minnesota Vikings ein echter Steal wäre. Er gilt als bester Safety im Draft und einer der komplettesten Spieler dieser Klasse. Seine Übersicht und sein Spielverständnis, gepaart mit einer absurden Athletik, machen ihn zu einer Allzweckwaffe.

19. Pick: Carolina Panthers - WR K.C. Concepcion (Texas A&M) Die Carolina Panthers haben in der Vorsaison einen Riesensprung gemacht, trotzdem war die Offensive eine der schlechtesten der gesamten Liga. Gemeinsam mit Tetairoa McMillan dürfte Concepcion ein gefährliches Receiver-Duo bilden und sich zum schnellsten Passempfänger seiner Draft-Klasse entwickeln. Dazu sind die Panthers das Team seiner Kindheit.

20. Pick: Cleveland Browns (Trade via Dallas Cowboys) - WR Denzel Boston (Washington) Die beeindruckende Receiver-Klasse liefert weiter und auch die Browns kriegen noch ihren gesuchten Passempfänger. Boston ist nicht der Schnellste, hat aber starke Hände und eine gute Physis. Es wäre nicht zu viel erwartet, wenn er die gefangenen Touchdowns aller Browns-Receiver in der Vorsaison (4!) im Alleingang überbietet.

21. Pick: Pittsburgh Steelers - EDGE Akheem Mesidor (Miami) Die Pittsburgh Steelers müssen etwas für ihre Defensive machen und ziehen in Mesidor einen erfahrenen Edge Rusher (25 Jahre alt), der immer 110 Prozent gibt und für viel Ärger in der gegnerischen Offense sorgen dürfte.

22. Pick: Los Angeles Chargers - DT Peter Woods (Clemson) Die Los Angeles Charges müssen ihr Defensive Live verbessern und haben in Dalvin Tomlinson schon einen gestandenen Veteran in der Free Agency an Board geholt, der aber auch schon 32 Jahre alt ist. Woods ist dagegen erst 21 und damit eine gute Investition in die Zukunft.

23. Pick: Philadelphia Eagles - OT Blake Miller (Clemson) Mit den Trade-Gerüchten um AJ Brown hätten die Philadelphia Eagles auch gerne einen der Top-Receiver des Jahrgangs gewählt, die Auswahl ist zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr riesig. Wenn sie nicht hochtraden, wäre es vielleicht sinnvoll, den langfristigen Ersatz von Lane Johnson anzusteben, der in wenigen Wochen 36 Jahre alt wird. Miller könnte genau das sein.

24. Pick: Cleveland Browns (via Jacksonville Jaguars) - OT Caleb Lomu (Utah) Nachdem sie ihre beiden großen Baustellen angegangen sind, können die Browns mit ihrem dritten Pick ein wenig Risiko gehen. Lomu ist noch sehr roh, hat aber 2025 keinen einzigen Sack zugelassen und wäre eine Versicherung für die O-Line der Browns.

25. Pick: Chicago Bears - OT Kadyn Proctor (Alabama) Ozzy Trapilo wird den Chicago Bears verletzungsbedingt noch lange fehlen und das Team kann schlichtweg nicht mit Braxton Jones und Jedrick Wills als einzige Left-Tackle-Optionen in die Saison gehen. Proctor ist mit 166 kg ein absoluter Schrank und hat das Potenzial, sich zu einem dominanten Spieler auf seiner Position zu entwickeln.

26. Pick: Buffalo Bills - EDGE Keldric Faulk (Auburn) Faulk hat von 2024 auf 2025 nicht den erhofften Sprung hingelegt, in den vergangenen drei Spielzeiten dennoch die meisten Run Stops (62) in seiner Conference gemacht. Er bringt viel Potenzial mit, könnte sich bei den Buffalo Bills an der Seite von Greg Rousseau und Bradley Chubb richtig entfalten.

27. Pick: San Francisco 49ers - OT Max Iheanachor (Arizona State) Die Vertragssituation von Trent Williams bleibt weiterhin ungeklärt, selbst wenn er den San Francisco 49ers treu bleibt, ist er mit seinen bald 38 Lenzen kein Baustein für die Zukunft. Iheanachor hingegen ist ein Projekt, das überhaupt erst seit 2022 Football spielt, dafür aber gutes Spielverständnis und starke Physis mitbringt.

NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

• Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

• Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

•• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

• Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

• Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

• Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

• Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

• Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

• Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

• Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33 zum vorherigen Bild

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28. Pick: Houston Texans - DT Kayden McDonald (Ohio State) Nicht auszuschließen, dass die Texans hier nach unten traden, wenn nicht, würden sie in McDonald aber einen weiteren kräftigen Lineman für ihre ohnehin schon überragende Defensive bekommen.

29. Pick: Kansas City Chiefs (via Rams) - CB Colton Hood (Tennessee) Der Abgang von Trent McDuffie tut den Chiefs immer noch weh. Hood passt jedoch gut ins das System von Defensive Coordinator Steve Spagnuolo und könnte direkt starten. Sicherlich werden die Chiefs in den kommenden Runden auf dieser Position noch mal nachlegen.

30. Pick: Miami Dolphins - S Dillon Thieneman (Oregon) Die Dolphins brauchen einen Safety und Thieneman ist der wohl beste verbleibende Spieler auf dieser Position. Er kann in jedem Scheme starten und ist immer für einen Turnover gut.

31. Pick: Arizona Cardinals (Trade via Patriots) - QB Ty Simpson (Alabama) Die Cardinals finden in Simpson ihren neuen Franchise-Quarterback und machen damit klar, dass sowohl Jacoby Brissett als auch Gardner Minshew nur Übergangslösungen nach dem Ende der Kyler-Murray-Ära sind.