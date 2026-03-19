NFL - Tampa Bay Buccaneers hatten Mike Evans mehr geboten als San Francisco 49ers

Mike Evans hat die Tampa Bay Buccaneers verlassen. Doch nicht wegen des Geldes. Das enthüllte nun General Manager Jason Licht.

"Ich fühle mich nicht verraten“, sagte Licht gegenüber Reportern. "Er hat sich das Recht verdient, diese Entscheidung zu treffen. Er liebt dieses Team. Er liebt alles daran. Ich denke, er wollte einfach eine neue Herausforderung."

General Manager Jason Licht betonte am Mittwoch, dass er sich trotz des Abgangs des Rekord-Receivers nicht schlecht fühle.

Mike Evans hat nach zwölf Jahren bei den Tampa Bay Buccaneers einen Vertrag bei den San Francisco 49ers unterschrieben und damit seine Ära als Franchise-Ikone in Tampa beendet.

San Francisco statt Tampa Bay: Mike Evans nahm weniger Geld

Evans war 2014 als siebter Pick gedraftet worden und hatte seitdem ausschließlich für die Buccaneers gespielt – unter anderem beim Super-Bowl-Sieg 2021 (LV). In der vergangenen Saison 2025 hatte der 32-Jährige jedoch Frustration über die wiederholten frühen Playoff-Ausgänge gezeigt.

Trotz eines "signifikant höheren Angebots" der Buccaneers entschied sich Evans für die 49ers und nahm dafür weniger Geld in Kauf. "Und das war nur das erste Angebot", sagte Licht.

"Wir haben alles getan, was wir konnten. Wir hatten eine mündliche Vereinbarung, dass er so lange hier sein kann, wie er will. Ich bin glücklich für Mike und glücklich, dass er einen Ort gefunden hat, an dem er sein möchte."

Die 49ers hatten in der Saison 2025 trotz Verletzungsproblemen die Philadelphia Eagles besiegt und die Divisional Round erreicht. Evans selbst erklärte, er sehe sich als "das fehlende Stück", das San Francisco brauche – und ist langjähriger Fan von Head Coach Kyle Shanahan.

Für die Buccaneers markiert der Wechsel das Ende einer Ära. Evans ist der All-Time-Leading-Receiver der Franchise. Licht machte deutlich, dass die Entscheidung nicht emotional, sondern rein geschäftlich sei.