NFL: Ty Simpson enthüllt Geheimtreffen mit den Los Angeles Rams

NFL NFL Draft 2026: Sean McVay sauer über Simpson-Pick? Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Wenige Tage nach dem Draft verrät der Quarterback in einer Radiosendung, was hinter der überraschenden Auswahl der Rams steckte.

Die Entscheidung der Los Angeles Rams für Alabama-Quarterback Ty Simpson war die größte Überraschung des NFL-Drafts in Pittsburgh. Schließlich waren die Rams bislang weniger dafür bekannt, in die ferne Zukunft zu investieren. Zumal sie in MVP Matthew Stafford einen der besten Quarterbacks der Liga haben und Simpson bis zu dessen Karriereende wohl kaum zum Zuge kommen wird. Kommentar: Rams verraten mit Ty Simpson ihre DNA Für den 23-Jährigen selbst war es jedoch alles andere als eine Überraschung, wie er nun öffentlich erklärte.

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Simpson über Rams: "Ich wusste, dass sie interessiert waren" "Ich hatte ein paar heimliche Treffen mit Coach McVay, und ich habe einfach versucht, mich an die Vorgaben zu halten, das zu tun, was mir alle gesagt haben, und es niemandem zu verraten", sagte Simpson in der "ESPN"-Radiosendung "Amber & Ian“. "Ich wusste zwar, dass sie interessiert waren", so Simpson: "Aber sie wollten das Ganze geheim halten und verhindern, dass andere davon erfuhren." Das war offensichtlich auch der Grund, warum Simpson noch kurz nach dem Pick seine Kontakte zu den Rams vor dem Draft herunterspielte und meinte: "Ich habe mich mit ein paar Scouts in Alabama getroffen, und das war es auch schon. Sie haben mit meinem Agenten gesprochen, aber das war wirklich nicht viel."

Simpson verrät "stundenlanges Gespräch" mit McVay In Wirklichkeit aber hatte er nach eigener Auskunft bereits "ein stundenlanges Gespräch" mit Head Coach Sean McVay. "Und es ging nur um Football", sagte Simpson. "Ich fühlte mich wie ein Kind im Süßwarenladen. Er und ich saßen da und unterhielten uns ausführlich. Man merkt, wie besessen er von diesem Spiel ist, und man merkt, wie sehr er das Spiel des Quarterbacks liebt." Auch McVay freute sich über den Coup der Rams und meinte, er könne es gar nicht abwarten, bis Simpson Teil des Kaders werde. Er betonte aber auch, dass der 38-jährige Stafford so lange der Starting Quarterback der Rams bleiben wird, wie er will. "Wann auch immer für Simpson der Zeitpunkt kommt, Matthews Nachfolger zu werden, wird dies nach Matthews Bedingungen geschehen", sagte er.

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