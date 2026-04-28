NFL Draft 2026: Das verdienen Marlin Klein und Paul Rubelt bei ihren neuen Teams

NFL NFL: Verräter? Rams-Fans wüten gegen General Manager Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Marlin Klein wurde im Draft überraschend bereits an der 59. Stelle von den Houston Texans ausgewählt. Paul Rubelt unterschrieb als Undrafted Free Agent bei den Tampa Bay Buccaneers. Aber wie viel Gehalt werden die beiden Deutschen jetzt verdienen?

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL: Millionengehalt für Marlin Klein Als 59. Pick wird Klein ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar (rund sieben Millionen Euro) für vier Jahre kassieren. Bei den Texans hat der 23-Jährige die Möglichkeit, hinter Starting-Tight-End Dalton Schultz Erfahrung zu sammeln und sich in der NFL zu etablieren. Klein ist vor allem für sein Blocken im Run Game sowie seine Schnelligkeit und sein Route Running bekannt. Dabei waren nicht seine Highlight-Plays, sondern seine Verlässlichkeit und Vielseitigkeit seine Stärken – genau das Profil, das viele NFL‑Coaches in tief besetzten Kadern suchen. Auch interessant: NFL Draft 2026: Erstmals seit 2014 - Heisman-Trophy-Finalist wird nicht gedraftet