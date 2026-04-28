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NFL Draft 2026: Das verdienen Marlin Klein und Paul Rubelt bei ihren neuen Teams
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:27 Min
Marlin Klein wurde im Draft überraschend bereits an der 59. Stelle von den Houston Texans ausgewählt. Paul Rubelt unterschrieb als Undrafted Free Agent bei den Tampa Bay Buccaneers. Aber wie viel Gehalt werden die beiden Deutschen jetzt verdienen?
Es war eine der größten Überraschungen im Draft: Bereits in der zweiten Runde wählten die Houston Texans den deutschen Tight End Marlin Klein aus.
Damit war er bereits der vierte Tight End, der seinen Namen in Pittsburgh hören durfte. Durch diese frühe Auswahl winkt dem Kölner jetzt ein Millionengehalt in der NFL. Paul Rubelt wurde hingegen als Undrafted Free Agent von den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag genommen. Auch er wird eine stattliche Summe erhalten.
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NFL: Millionengehalt für Marlin Klein
Als 59. Pick wird Klein ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar (rund sieben Millionen Euro) für vier Jahre kassieren. Bei den Texans hat der 23-Jährige die Möglichkeit, hinter Starting-Tight-End Dalton Schultz Erfahrung zu sammeln und sich in der NFL zu etablieren.
Klein ist vor allem für sein Blocken im Run Game sowie seine Schnelligkeit und sein Route Running bekannt. Dabei waren nicht seine Highlight-Plays, sondern seine Verlässlichkeit und Vielseitigkeit seine Stärken – genau das Profil, das viele NFL‑Coaches in tief besetzten Kadern suchen.
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NFL: Was verdient Paul Rubelt?
Paul Rubelt schaffte als Undrafted Free Agent den Sprung in die NFL. Als solcher unterschreibt er einen Dreijahresvertrag in Tampa Bay. Sollte er es in den 53-Mann-Kader der Bucs schaffen, sieht sein Vertrag das Mindestgehalt der Liga vor. In diesem Jahr beträgt dieses für Rookies 885.000 Dollar.
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