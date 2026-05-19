NFL: Diese Playoff-Teams werden es in der kommenden Saison schwer haben

Negativ-Schlagzeilen von den Chiefs: Receiver Rashee Rice muss nach einem Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen ins Gefängnis.

Nach einem Verstoß gegen die Bewährungsauflagen sitzt NFL-Star Rashee Rice von den Kansas City Chiefs im Gefängnis. Das gab das Texas State Attorney's Office nach Angaben verschiedener US-Medien bekannt.

Der Wide Receiver wurde positiv auf Cannabis getestet und muss deshalb 30 Tage hinter Gittern bleiben. Da Rice erst am 16. Juni freikommt, verpasst er die OTAs und das obligatorische Minicamp seines Klubs.

Der 26-Jährige hatte im März 2024 auf einem Highway in Dallas einen Massenunfall verursacht, er war fast 200 km/h schnell. Mehrere Personen wurden verletzt, Rice beging Fahrerflucht und wurde zu fünf Jahren auf Bewährung und 30 Tagen Gefängnis verurteilt.

Das Absitzen der Haftstrafe war ihm ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt gestattet, so lange er sich an die Bewährungsauflagen hält. Mit dem Drogenkonsum verstieß er nun dagegen.