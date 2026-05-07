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Pikante Affäre? Patriots-Quarterback Drake Maye verteidigt Head Coach Mike Vrabel
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Sohn von Quarterback-Legende geht viral
Videoclip • 01:05 Min
Im Zuge des Skandals um Patriots-Coach Mike Vrabel stellt sich dessen Quarterback Drake Maye hinter seinen Übungsleiter.
Schon seit Wochen befindet sich Patriots-Head-Coach Mike Vrabel in den Schlagzeilen. Nun hat sein Quarterback den Cheftrainer der Pats in Schutz genommen.
Vrabel sei ein "großartiger Mensch", konstatierte Drake Maye im Interview mit der "Associated Press" und ergänzte, er glaube nicht daran, dass die Probleme des Trainers abseits des Spielfelds New England in der kommenden Saison ablenken würden.
"Nein, das glaube ich nicht", so Maye: "Er ist unser Cheftrainer. Ich finde, er hat großartige Arbeit geleistet, indem er mit uns gesprochen und uns die Situation erklärt hat. Ich freue mich einfach darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und mich vorzubereiten."
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Maye stellt sich hinter Vrabel
Auf die Frage, ob die Patriots diese Probleme vor Beginn der Saison hinter sich lassen müssen, antwortete Maye: "Ich denke, das wird sich von selbst regeln."
Und weiter: "Ich weiß, dass er die richtige Einstellung hat, und ich weiß, dass er ein großartiger Mensch ist. Ich finde, er ist … wie ich schon sagte, ich spiele sehr gerne für ihn."
Vrabel ist aktuell in eine Kontroverse verwickelt, seit Fotos von ihm und der langjährigen NFL-Reporterin Dianna Russini in einem Resort in Arizona veröffentlicht wurden.
Zwar hatte der 50-Jährige erklärt, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, Einzelheiten nannte er aber nicht.
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