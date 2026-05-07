Im Zuge des Skandals um Patriots-Coach Mike Vrabel stellt sich dessen Quarterback Drake Maye hinter seinen Übungsleiter.

Schon seit Wochen befindet sich Patriots-Head-Coach Mike Vrabel in den Schlagzeilen. Nun hat sein Quarterback den Cheftrainer der Pats in Schutz genommen.

Vrabel sei ein "großartiger Mensch", konstatierte Drake Maye im Interview mit der "Associated Press" und ergänzte, er glaube nicht daran, dass die Probleme des Trainers abseits des Spielfelds New England in der kommenden Saison ablenken würden.

"Nein, das glaube ich nicht", so Maye: "Er ist unser Cheftrainer. Ich finde, er hat großartige Arbeit geleistet, indem er mit uns gesprochen und uns die Situation erklärt hat. Ich freue mich einfach darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und mich vorzubereiten."