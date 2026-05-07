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New York Jets oder TV-Studio: Russell Wilson vor schwerer Entscheidung
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Sohn von Quarterback-Legende geht viral
Videoclip • 01:05 Min
Für Quarterback-Star Russell Wilson steht eine schwere Entscheidung bevor: New York Jets oder TV-Studio?
Wie geht es mit Russell Wilson weiter? Der Free-Agent-Quarterback wägt aktuell ein Vertragsangebot der New York Jets und eine TV-Karriere als Experte nach dem Ende seiner Football-Laufbahn ab.
Der 37-Jährige besuchte in der vergangenen Woche die Jets, um die Möglichkeit zu besprechen, als Ersatzmann für Starting Quarterback Geno Smith zu fungieren.
"Es war großartig", sagte Wilson diesbezüglich nun gegenüber der "New York Post". "Sie haben mir ein Angebot gemacht, und ich versuche gerade herauszufinden, was für mich der nächste beste Schritt ist. Ich weiß, dass ich immer noch auf hohem Niveau spielen kann, aber ich habe auch die Möglichkeit, im Fernsehen zu arbeiten, also werden wir sehen, was passiert."
Der Super-Bowl-Champion von 2013 führt derzeit auch Gespräche mit "CBS Sports". Es geht dabei um ein mögliches Engagement als NFL-Studioanalyst.
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Smith soll sich für Wilson ausgesprochen haben
Die Jets wiederum wollen sich in der Breite mit erfahrenen Spielern verstärken. Die aktuellen Ersatz-Signal-Caller Bailey Zappe und Brady Cook kommen zusammen erst aus 13 Einsätze als Starter in der besten Football-Liga der Welt. Dazu kommt Rookie Cade Klubnik, den das Team im Draft in der vierten Runde verpflichtete.
Wilson verdiente in der vergangenen Saison 10,5 Millionen Dollar im Rahmen eines Einjahresvertrags bei den New York Giants. Nach einem 0:3-Start in die Saison wurde er aber auf die Bank verbannt.
Übrigens: Bei den Jets soll sich Starter Geno Smith für Wilson als Backup ausgesprochen haben. Beide spielten drei Jahre lang gemeinsam für die Seattle Seahawks.
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