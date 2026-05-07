Für Quarterback-Star Russell Wilson steht eine schwere Entscheidung bevor: New York Jets oder TV-Studio?

Wie geht es mit Russell Wilson weiter? Der Free-Agent-Quarterback wägt aktuell ein Vertragsangebot der New York Jets und eine TV-Karriere als Experte nach dem Ende seiner Football-Laufbahn ab.

Der 37-Jährige besuchte in der vergangenen Woche die Jets, um die Möglichkeit zu besprechen, als Ersatzmann für Starting Quarterback Geno Smith zu fungieren.

"Es war großartig", sagte Wilson diesbezüglich nun gegenüber der "New York Post". "Sie haben mir ein Angebot gemacht, und ich versuche gerade herauszufinden, was für mich der nächste beste Schritt ist. Ich weiß, dass ich immer noch auf hohem Niveau spielen kann, aber ich habe auch die Möglichkeit, im Fernsehen zu arbeiten, also werden wir sehen, was passiert."

Der Super-Bowl-Champion von 2013 führt derzeit auch Gespräche mit "CBS Sports". Es geht dabei um ein mögliches Engagement als NFL-Studioanalyst.