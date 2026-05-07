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NFL – Green Bay Packers: Das ist der Zeitplan bei Tucker Kraft und Micah Parsons
Aktualisiert:von Andreas Reiners
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Videoclip • 03:50 Min
Im Frühjahr gibt es erste Prognosen, wann mit Comebacks von verletzten Spielern zu rechnen ist. Die Green Bay Packers äußern sich jetzt zu zwei Personalien.
Die Green Bay Packers hat es in der vergangenen Saison gleich doppelt erwischt, und das an Stellen, die richtig wehgetan haben. Denn zwei Leistungsträger fielen weg, was die Struktur des Teams negativ beeinflusst hat.
Zuerst traf es Tucker Kraft. Der Tight End lieferte, bis er sich im November das Kreuzband riss und seine Saison abrupt beendet wurde. In acht Spielen fing Kraft 32 Pässe für 489 Yards und erzielte dabei sechs Touchdowns.
Packers: Auch Parsons riss sich das Kreuzband
Und als wäre das nicht genug, folgte kurz vor Jahresende der nächste Nackenschlag. Micah Parsons, ohnehin einer der Fixpunkte der Defense, riss sich im Dezember ebenfalls das Kreuzband.
Seine erste Saison in Green Bay? Auch vorzeitig beendet. Parsons kam auf 12,5 Sacks, zwölf Tackles for Loss und 27 Quarterback-Hits. Zahlen, die zeigen, wie wichtig er war.
Es waren zwei Lücken auf einmal, wodurch die Saison eine andere Richtung nahm. Es reichte noch für die Playoffs, wo dann aber bereits in der Wild Card Round Schluss war.
Für 2026 gibt es aber positive Signale, wie General Manager Brian Gutekunst im Gespräch mit SiriusXM NFL Radio erklärte.
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Green Bay Packers: Kraft und Parsons auf einem guten Weg
"Beide machen große Fortschritte. Tuck ist jeden Tag hier und liegt sogar ein wenig vor dem Zeitplan, was auch daran liegt, dass seine Verletzung früher passiert ist als die von Micah. Aber Micah ist ein außergewöhnlicher Athlet – das zeigt sich auch jetzt in seiner Reha. Er ist ebenfalls auf einem sehr guten Weg", sagte Gutekunst.
Gutekunst rechnet damit, dass beide früh in der Saison wieder einsatzbereit sein werden: "Wir gehen fest davon aus, dass sie beide zu Beginn der Saison zurückkehren. Und sie werden eine wichtige Rolle in unseren Planungen spielen."
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