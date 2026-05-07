In der Affäre rund um Patriots-Coach Mike Vrabel und NFL-Reporterin Dianna Russini tauchen neue pikante Details auf.

Neuigkeiten im Fall Mike Vrabel und Dianna Russini. Erst kürzlich hatte es Berichte gegeben, wonach sich der Patriots-Head-Coach und die langjährige NFL-Reporterin bereits 2020 getroffen haben sollen.

Nun vermeldet "TMZ", dass beide im Juni 2021 gemeinsam ein Boot in Putnam County, Tennessee gemietet haben – zwei bis drei Stunden lang und nur für die beiden.

Belegt wird dies mit einer Kopie des von beiden unterzeichneten Vertrags sowie einem Foto, das Vrabel zusammen mit Mitarbeitern des Bootsverleihs zeigt. Laut Bericht lehnte es Russini ab, sich mit den Mitarbeitern fotografieren zu lassen.

Pikant zusätzlich: Im Juni 2021 war Russini mit ihrem ersten Kind schwanger.