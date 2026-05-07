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Affäre um Mike Vrabel und Dianna Russini: Neue pikante Details aufgetaucht
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:09 Min
In der Affäre rund um Patriots-Coach Mike Vrabel und NFL-Reporterin Dianna Russini tauchen neue pikante Details auf.
Neuigkeiten im Fall Mike Vrabel und Dianna Russini. Erst kürzlich hatte es Berichte gegeben, wonach sich der Patriots-Head-Coach und die langjährige NFL-Reporterin bereits 2020 getroffen haben sollen.
Nun vermeldet "TMZ", dass beide im Juni 2021 gemeinsam ein Boot in Putnam County, Tennessee gemietet haben – zwei bis drei Stunden lang und nur für die beiden.
Belegt wird dies mit einer Kopie des von beiden unterzeichneten Vertrags sowie einem Foto, das Vrabel zusammen mit Mitarbeitern des Bootsverleihs zeigt. Laut Bericht lehnte es Russini ab, sich mit den Mitarbeitern fotografieren zu lassen.
Pikant zusätzlich: Im Juni 2021 war Russini mit ihrem ersten Kind schwanger.
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Viele gemeinsame Fotos von Vrabel und Russini
Die neuerliche Meldung reiht sich ein in eine Vielzahl von Beweisen, die mit Fotos von Vrabel und Russini in einem Resort nur für Erwachsene in Arizona im März begonnen hatte.
Später tauchten gemeinsame Bilder aus dem März 2020 in einer Bar in New York und einem Casino in Mississippi im Januar 2024 auf.
Der Patriots-Cheftrainer und die Journalistin sind eigentlich mit anderen Partnern verheiratet und haben jeweils zwei Kinder. Während er seiner Tätigkeit weiter nachgeht, ist sie aktuell von ihren Augaben bei "The Athletic" entbunden.
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