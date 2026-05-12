NFL - Das ist das erste Sunday Night Football Game 2026

Die NFL hat das erste Sunday Night Football Game der kommenden Saison angekündigt. Dabei kommt es zu einem Rivalen-Duell in der NFC East.

Es wird dabei bereits das achte Mal in 15 Spielzeiten sein, dass die beiden Franchises in der ersten Woche aufeinandertreffen.

Die NFL hat das erste Highlight-Spiel in der kommenden Saison angekündigt: Im ersten Sunday Night Football Game am 13. September wird es zum NFC-East-Duell zwischen den New York Giants und den Dallas Cowboys im MetLife Stadium kommen.

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NFL: New York Giants vs. Dallas Cowboys - Klarer Favorit?

Die Kräfteverhältnisse sind dabei zumindest relativ ausgeglichen: Die New York Giants beendeten die abgelaufene Spielzeit mit einer Bilanz von 4-13, die Dallas Cowboys mit 7-9-1.

In den beiden Duellen im Vorjahr gewannen die Cowboys zuhause knapp in der Overtime mit 40:37, während New York das zweite Spiel im heimischen Stadion mit 34:17 für sich entscheiden konnte.

Im Draft konnte Dallas mit Caleb Downs einen absoluten Top-Spieler verpflichten, und auch die Giants konnten sich mit zwei Picks in den Top Ten verstärken. Für John Harbaugh wird es das erste Spiel im Big Apple, nachdem er zuvor insgesamt 17 Jahre als Head Coach für die Baltimore Ravens tätig war.

Die Giants werden zudem als eines der Teams gehandelt, die in der kommenden Saison einen Turnaround schaffen könnten. Dennoch gelten die Cowboys als Favorit.

Der vollständige Spielplan soll am Donnerstagabend veröffentlicht werden.

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