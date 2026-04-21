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NFL: Quarterback Jimmy Garoppolo zieht Karriereende in Betracht
Veröffentlicht:von Mike Stiefelhagen
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Videoclip • 02:17 Min
Macht ein NFL-Quarterback nach zwölf Jahren Schluss? Der momentane Free Agent erwägt wohl sein Karriereende.
NFL-Quarterback Jimmy Garoppolo denkt laut Insider Ian Rapoport über ein Karriereende nach.
Der 34-Jährige stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Los Angeles Rams unter Vertrag. Dort war er der Backup von Matthew Stafford.
Intern galt Garoppolo weiterhin als aussichtsreichste Lösung für diese Rolle auch in der Saison 2026. Beim jährlichen Ligatreffen der NFL hatte Rams-Head-Coach Sean McVay im vergangenen Monat erklärt, dass die Franchise sowohl Garoppolo als auch Kirk Cousins als möglichen Ersatzmann hinter Stafford in Betracht ziehe.
Cousins unterschrieb inzwischen allerdings bei den Las Vegas Raiders. Garappolo ist auch weiterhin Free Agent.
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Garoppolos Karriere kann sich sehen lassen
In der Saison 2025 kam Garoppolo in drei Spielen zum Einsatz. Einen Passversuch absolvierte er dabei hinter dem fitten Stafford jedoch nicht. Seinen letzten Start für die Rams hatte Garoppolo in der Regular Season 2024. Los Angeles hatte sich die NFC West zu diesem Zeitpunkt bereits gesichert. In dieser Partie brachte er 27 von 41 Pässen für 334 Yards an den Mann. Dazu kamen zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.
Die ersten drei Jahre seiner Laufbahn verbrachte der Quarterback bei den New England Patriots. Dort war er nach dem Draft 2014 als Backup von Tom Brady eingeplant. In dieser Zeit gewann er zwei Mal den Super Bowl (49 & 51).
2017 gaben die Patriots Garoppolo per Trade an die San Francisco 49ers ab. Dort spielte er sechs Saisons. In dieser Zeit warf er für 13.599 Yards, 82 Touchdowns und 42 Interceptions. Die Saison 2023 verbrachte Garoppolo bei den Raiders, ehe er in der folgenden Offseason entlassen wurde.
Insgesamt bestritt Garoppolo in zwölf NFL-Spielzeiten 85 Partien. Er brachte 67,4 Prozent seiner Pässe an. Seine Karrierebilanz steht bei 15.828 Pass-Yards, 96 Touchdowns und 52 Interceptions.
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