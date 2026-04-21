NFL NFL: Neue Rams-Trikots für 2026! GMFB-Experten erklären Details Videoclip • 02:17 Min Link kopieren Teilen

Macht ein NFL-Quarterback nach zwölf Jahren Schluss? Der momentane Free Agent erwägt wohl sein Karriereende.

NFL-Quarterback Jimmy Garoppolo denkt laut Insider Ian Rapoport über ein Karriereende nach. Der 34-Jährige stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Los Angeles Rams unter Vertrag. Dort war er der Backup von Matthew Stafford. Alec Pierce muss nach Operation monatelang pausieren Intern galt Garoppolo weiterhin als aussichtsreichste Lösung für diese Rolle auch in der Saison 2026. Beim jährlichen Ligatreffen der NFL hatte Rams-Head-Coach Sean McVay im vergangenen Monat erklärt, dass die Franchise sowohl Garoppolo als auch Kirk Cousins als möglichen Ersatzmann hinter Stafford in Betracht ziehe. Cousins unterschrieb inzwischen allerdings bei den Las Vegas Raiders. Garappolo ist auch weiterhin Free Agent.

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