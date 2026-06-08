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NFL - Kansas City Chiefs: Wie Eric Bieniemy Patrick Mahomes und Co. wieder in die Spur bringen will

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:18 Min

Die Kansas City Chiefs haben in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst. Damit die neue Spielzeit erfolgreicher wird, hat sich Eric Bieniemy etwas überlegt.

Manchmal reichen schon kleine Änderungen, um eine große Wirkung zu erzielen.

Im Grunde setzt Eric Bieniemy genau darauf. Denn er will nach seiner Rückkehr zu den Kansas City Chiefs als Offensive Coordinator gar nicht so viel verändern. Oder extrem viel umkrempeln.

Dabei ist das Ziel ambitioniert wie immer, denn die Chiefs wollen in den Super Bowl. Da sie in der zurückliegenden Saison nicht einmal die Playoffs erreicht haben, schreit das geradezu nach einschneidenden Veränderungen.

Doch Bieniemy will zurück zu den Basics.

Kansas City Chiefs: Zurück zu den Basics

"Ich weiß, das klingt jetzt sehr nach High School", sagte Bieniemy: "Aber wir müssen wieder anfangen, die grundlegenden Dinge richtig zu machen."

Dabei soll es um die einfachen Dinge gehen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Wie die Fußarbeit der Quarterbacks, die richtige Körperhaltung der Linemen oder Wide Receiver, die ihre Routen mit einem klaren Plan laufen.

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Kansas City Chiefs: Eric Bieniemy schickt die Offense vom Feld

Bieniemy meint seine Ansagen ernst. Einem Bericht von "The Athletic" nach hatte sich die komplette Starting Offense im Training nicht richtig aufgestellt. Die Folge? Bieniemy schickte sie vom Feld.

"Wenn wir diese Dinge nicht richtig machen, ist es völlig egal, gegen wen wir spielen", sagte der Offensive Coordinator. "Deshalb müssen wir diese Probleme angehen und wieder zu den Grundlagen zurückkehren, auf denen dieses Spiel aufgebaut ist."

Denn die Chiefs haben gezeigt, was passiert, wenn man genau das nicht macht. Wenn man durch die Erfolge der vergangenen Jahre vielleicht ein paar Prozent vermissen und Kleinigkeiten schleifen lässt.

"Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, uns in unserer Komfortzone wohlzufühlen und dabei die Grundlagen zu vernachlässigen, an denen wir jeden einzelnen Tag arbeiten müssen", erklärte Bieniemy.

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