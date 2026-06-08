NFL NFL: Walker signiert Chiefs-Helme – Fans zahlen ein Vermögen Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Die Kansas City Chiefs haben in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst. Damit die neue Spielzeit erfolgreicher wird, hat sich Eric Bieniemy etwas überlegt.

Manchmal reichen schon kleine Änderungen, um eine große Wirkung zu erzielen. Im Grunde setzt Eric Bieniemy genau darauf. Denn er will nach seiner Rückkehr zu den Kansas City Chiefs als Offensive Coordinator gar nicht so viel verändern. Oder extrem viel umkrempeln. Dabei ist das Ziel ambitioniert wie immer, denn die Chiefs wollen in den Super Bowl. Da sie in der zurückliegenden Saison nicht einmal die Playoffs erreicht haben, schreit das geradezu nach einschneidenden Veränderungen. Doch Bieniemy will zurück zu den Basics.

Kansas City Chiefs: Zurück zu den Basics "Ich weiß, das klingt jetzt sehr nach High School", sagte Bieniemy: "Aber wir müssen wieder anfangen, die grundlegenden Dinge richtig zu machen." Dabei soll es um die einfachen Dinge gehen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Wie die Fußarbeit der Quarterbacks, die richtige Körperhaltung der Linemen oder Wide Receiver, die ihre Routen mit einem klaren Plan laufen.

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