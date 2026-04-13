NFL NFL: Kardashian-Fluch? Bears-Fans bangen um Caleb Williams Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Hinter Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield liegt ein schwieriges Jahr. Dennoch darf er sich wohl auf einen Mega-Vertrag freuen.

Rund drei Jahre ist es her, dass Quarterback Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers den Weg zurück ins Rampenlicht gefunden hat. Nun steht der Signal Caller vor der letzten Saison seines aktuell laufenden Vertrags. Zwar war die vergangene Saison sein schlechtestes Jahr in Tampa, die Unterstützung für den Spielmacher ist aber wohl ungebrochen. Laut Teambesitzer Joel Glazer steht die Franchise weiterhin voll und ganz hinter ihm. "Baker hat alle unsere Erwartungen und Hoffnungen übertroffen", erklärte er im Interview mit "Pewter Report": "Jeder liebt ihn, er bringt Leistung und gibt 250 Prozent, wenn er auf dem Feld steht – mehr kann man sich nicht wünschen." Nach zwei Pro-Bowl-Teilnahmen in den Jahren 2023 und 2024 verzeichnete Mayfield in der zurückliegenden Saison mit 3.693 Yards und 26 Touchdowns die niedrigsten Zahlen seit seiner Ankunft bei den Buccaneers.

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Gehaltserhöhung trotz schlechterer Leistungen? Zwar verhalf er dem Team zu einem 6-2-Start, dann allerdings ließen seine Leistungen nach und die Verletzungen häuften sich. Zwar verpasst er kein Spiel, er stand allerdings auch jede Woche auf dem Injury Report. Fuß, Zeh, Bizeps, Knie, seitliche Bauchmuskeln und Schulter waren betroffen, kürzlich bezeichnete sein inzwischen ehemaliger Teamkollege Lavonte David die genannten Verletzungen als Ursache für die Schwierigkeiten des Quarterbacks. Nach einem starken Saisonstart, Mayfield wurde sogar als MVP-Kandidat gehandelt, verpasste das Team sogar die Playoffs. Trotz der Rückschläge steht der 30-Jährige aber offenbar vor einer Gehaltserhöhung. Aktuell bekommt Mayfield laut "Over the Cap" 33,3 Millionen US-Dollar pro Jahr, Rang 16 im ligaweiten Vergleich und weit hinter den zehn Spielmachern, die mehr als 50 Millionen verdienen.