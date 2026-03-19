Im Streit zwischen NFL und Schiedsrichter-Gewerkschaft ist keine Einigung in Sicht. Die Liga sucht bereits nach Ersatz-Referees und schiebt die Schuld den Unparteiischen zu.

Besondere Maßnahme in der besten Football-Liga der Welt! Die NFL bereitet sich darauf vor, 150 Ersatzschiedsrichter einzustellen, falls sich die Liga nicht auf einen neuen Tarifvertrag mit der NFL Referees Association (NFLRA) einigen kann.

Nachdem die NFL zunächst keine Stellung zu der Thematik beziehen wollte, hat sie inzwischen ein Statement veröffentlicht, in dem sie die Schuld für die Entwicklung den Schiedsrichtern zuschiebt.

"In fast zwei Jahren Verhandlungen hat die Gewerkschaft keinerlei Anstrengungen unternommen, mit uns an einem Ziel zu arbeiten, das wir alle teilen sollten – nämlich die Gewährleistung einer Schiedsrichterkultur, in deren Mittelpunkt Leistung und Verantwortlichkeit stehen", sagte Jeff Miller, Executive Vice President für Kommunikation, öffentliche Angelegenheiten und Politik laut "ESPN".

"Im Laufe dieser Zeit haben wir zahlreiche Vorschläge unterbreitet, die unser Engagement für leistungsorientierte Vergütung widerspiegeln, während sich die Gewerkschaft jeglicher Diskussion über wirtschaftliche Aspekte verweigert hat. Ihr Fokus lag auf Forderungen, die nichts mit der Verbesserung des Spiels zu tun haben, wie Marketinggebühren und Reisevergünstigungen."

Und weiter: "Wir werden die Verhandlungen fortsetzen, in der Hoffnung, eine Einigung zu erzielen, die das Schiedsrichterwesen insgesamt stärkt und letztlich das Beste für den Sport ist. Angesichts der Weigerung der Gewerkschaft, über wesentliche Bedingungen zu diskutieren, und des raschen Ablaufs der aktuellen Vereinbarung sahen wir uns jedoch gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Football in dieser Saison ohne Unterbrechung weitergeht."