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Im Streit zwischen NFL und Schiedsrichter-Gewerkschaft ist keine Einigung in Sicht. Die Liga sucht bereits nach Ersatz-Referees und schiebt die Schuld den Unparteiischen zu.
Besondere Maßnahme in der besten Football-Liga der Welt! Die NFL bereitet sich darauf vor, 150 Ersatzschiedsrichter einzustellen, falls sich die Liga nicht auf einen neuen Tarifvertrag mit der NFL Referees Association (NFLRA) einigen kann.
Nachdem die NFL zunächst keine Stellung zu der Thematik beziehen wollte, hat sie inzwischen ein Statement veröffentlicht, in dem sie die Schuld für die Entwicklung den Schiedsrichtern zuschiebt.
"In fast zwei Jahren Verhandlungen hat die Gewerkschaft keinerlei Anstrengungen unternommen, mit uns an einem Ziel zu arbeiten, das wir alle teilen sollten – nämlich die Gewährleistung einer Schiedsrichterkultur, in deren Mittelpunkt Leistung und Verantwortlichkeit stehen", sagte Jeff Miller, Executive Vice President für Kommunikation, öffentliche Angelegenheiten und Politik laut "ESPN".
"Im Laufe dieser Zeit haben wir zahlreiche Vorschläge unterbreitet, die unser Engagement für leistungsorientierte Vergütung widerspiegeln, während sich die Gewerkschaft jeglicher Diskussion über wirtschaftliche Aspekte verweigert hat. Ihr Fokus lag auf Forderungen, die nichts mit der Verbesserung des Spiels zu tun haben, wie Marketinggebühren und Reisevergünstigungen."
Und weiter: "Wir werden die Verhandlungen fortsetzen, in der Hoffnung, eine Einigung zu erzielen, die das Schiedsrichterwesen insgesamt stärkt und letztlich das Beste für den Sport ist. Angesichts der Weigerung der Gewerkschaft, über wesentliche Bedingungen zu diskutieren, und des raschen Ablaufs der aktuellen Vereinbarung sahen wir uns jedoch gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der Football in dieser Saison ohne Unterbrechung weitergeht."
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NFL sucht nach 150 Schiedsrichtern
Das Vorgehen ähnelt dem, was die NFL während eines 110 Tage andauernden Referee-Streiks im Jahr 2012 tat. Seinerzeit war der Streik nach Woche drei der Regular Season beendet. Der aktuell laufende Tarifvertrag zwischen NFL und den Unparteiischen läuft Ende Mai aus.
Laut "ESPN" ist die Liga bis Ende der Woche auf der Suche nach rund 150 Schiedsrichtern, die überwiegend an kleinen Colleges tätig sind. Diese könnten dann bereits im April mit der Einarbeitung beginnen und im Mai an einem Lehrgang teilnehmen.
Sollte es keine Einigung in Sachen Tarifvertrag geben, würden sie ihre Ausbildung über den Sommer hinweg fortsetzen und vor Beginn der regulären Saison Training Camps besuchen.
Referee-Boss zeigt sich besorgt
Laut Scott Green, seines Zeichens Geschäftsführer der NFLRA, werfe der Notfallplan der Liga zwei zentrale Themen auf.
Zum einen die vermeintlich erhöhte Anfälligkeit der Ersatzschiedsrichter für die Verlockungen von Glücksspielen. Zum anderen sei seiner Meinung nach die Sicherheit der Spieler gefährdet, wenn Spiele von Unparteiischen geleitet werden, die keinerlei Erfahrung mit der Härte und der Geschwindigkeit von NFL-Spielen haben.
"Ehrlich gesagt", so Green, "bin ich überrascht, dass sie das nach 2012 überhaupt in Betracht ziehen."
Vergangener Streik endete chaotisch
Der Einsatz von Ersatzschiedsrichtern durch die NFL im Jahr 2012 wurde seinerzeit von Trainern und Spielern einhellig kritisiert, unter anderem weil man auf Referees aus untergeordneten College-Ligen und kleineren Profiligen, darunter die Arena League, zurückgriff.
Bezeichnend: Das letzte Spiel vor Abschluss der damaligen Vereinbarung mit den NFL-Referees zwischen den Seattle Seahawks und den Green Bay Packers endete mit einer chaotischen Hail Mary der Seahawks, später bekannt als "Fail Mary".
Seattle wurde ein Touchdown und damit der Sieg zugesprochen, später gab die Liga zu, dass eine Strafe wegen Offensive Pass Interference und dementsprechend ein Sieg der Packers der richtige Call gewesen wäre.
Mehr Kontrolle für den Videoschiedsrichter?
Um etwas derartiges zu verhindern, arbeitet das Wettbewerbskomitee der NFL aber laut US-Medien bereits an einer Reihe von Regeländerungen, die es den Offiziellen im Art McNally Gameday Central Command Center in New York gestatten würden, sich gegen die Referees auf dem Feld durchzusetzen.
So könnten sie unter anderem Strafen, die auf den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Spieler abzielen, durchsetzen. Ein massiver Schritt in Richtung zentralisierte Spielleitung.
Diskutiert werden die Regelvorschläge übrigens auf dem jährlichen League Meeting Ende März in Phoenix.