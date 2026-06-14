Ariel Hukporti darf sich als dritter Deutscher NBA-Champion nennen. Nach dem Triumph spricht der Center der New York Knicks auch über die Nationalmannschaft.

Dirk Nowitzki 2011, im vergangenen Jahr Isaiah Hartenstein - nun Ariel Hukporti: Der 2,13-Meter-Riese aus Stralsund darf sich als dritter Deutscher NBA-Champion nennen. Auch wenn der Center in der Finalserie seiner New York Knicks gegen die San Antonio Spurs (4-1) nur sporadisch zum Einsatz kam, empfindet er enorme Genugtuung.

"Beim Draft haben mich 29 Mannschaften ignoriert – nur die Knicks haben an mich geglaubt. Als die Chance kam, habe ich sie genutzt. Und jetzt sind wir gemeinsam die Nummer 1", sagte Hukporti (24) der "Bild" nach dem entscheidenden 94:90 in Spiel fünf der Serie in Texas.

Und obwohl er sich etabliert hat in der besten Basketball-Liga der Welt, wartet Hukporti noch auf seine Berufung in die Nationalmannschaft. "Ich würde schon für Deutschland spielen, so ist es nicht. Aber ich warte auf den Anruf. Mehr braucht es nicht. Wenn der Anruf kommt, bin ich bereit", sagte er und wandte sich direkt an Álex Mumbrú: "Herr Bundestrainer, wenn Sie mich rufen, bin ich da."