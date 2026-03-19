Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL 2025/26 live: Topspiele im kostenlosen Joyn-Livestream - EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 05:23 Min
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft. ran.joyn gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) läuft in ihrer 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die Saison.
Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.
Begegnung: EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
Wettbewerb: BBL
Datum und Uhrzeit: Samstag, 22. März (16:30 Uhr)
Austragungsort: EWE Arena, Oldenburg
Live-Stream: Joyn
Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zur Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).
BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.
Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze
BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
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