Philipp NAWRATH (GER, SK Nesselwang). Biathlon, Verfolgung der Maenner. IBU Weltcup, Saison 2025-2026, am 18.01.2026 in Ruhpolding, C H I E M G A U A R E N A, Deutschland. Quelle Copyright Credit : Oryk HAIST *** Philipp NAWRATH GER, SK Nesselwang Biathlon, mens pursuit IBU World Cup, season 2025 2026, on 18 01 2026 in Ruhpolding, C H I E M G A U A R E N A, Germany Source Copyright Credit Oryk HAIST xBIATHLON-RUHPOLDINGx

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup geht auf die Zielgerade. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Biathlon-Weltcup ist in vollem Gange. Franziska Preuß, Titelverteidigerin im Gesamtweltcup hat ihre Karriere nach Olympia beendet.

Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid in der Saison 2024/25 den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.